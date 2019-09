Mega incendio a Sarno | ipotesi bravata di alcuni ragazzi Altri roghi nel Napoletano

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Per molte ore, l’enorme(poi domato) sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di(Salerno). Undi dimensioni particolarmente ampie: per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha attivato la macchina necessaria alla messa in sicurezza del territorio, si tratta di una “evidente matrice dolosa e per questa ragione non può rimanere impunito. Un atto scellerato che mette a grave rischio idrogeologico un territorio fortemente instabile“. La cittadina ha vissuto per ore momenti di grandissima tensione. Il sindaco di, Giuseppe Canfora, nella serata di ieri aveva invitato “i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad uscire solo in caso di necessità“. Disposta la chiusura precauzionale delle scuole, i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, interessata dall’, hanno dovuto ...

BellaOtero3 : @maurosalza C’è stato un mega incendio nei giorni scorsi e i vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Grazie ???? -