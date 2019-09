Leclerc | notte da sogno a Singapore! Un ultimo giro al limite gli vale la terza pole

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019) Charlesconquista laposition a Singapore: il giovane pilota Ferrari si mette davanti ad Hamilton e Vettel con unpazzesco Non c’è due senza tre! Si conferma dolcemente il famoso adagio che fa sorridere la Ferrari. Dopo ledi Spa e Monza, Charlessi mette davanti a tutti anche al termine del Q3 delle qualifiche di Singapore. E se nelle due gare precedenti, laè poi coincisa con la vittoria della domenica, in casa Ferrari si accarezza ildi un tris da paura. La pista di Marina Bay non sembrava la più adatta per la Rossa di Maranello, complice la velocità delle due Mercedes e il solito, ‘fastidioso’ Max Verstappen. Nel Q3 delle qualifiche però la musica e cambiata. Prima Vettel ha firmato il miglior, poiha compiuto una vera e propria impresa, fermando il cronometro in 1:36.217 grazie ad un...

