Fiorentina probabile formazione contro l' Atalanta | Montella | ' È l' ora di fare i tre punti'

Fiorentina-Juventus - probabile formazione bianconera : Emre Can e Rabiot forse titolari : Per la Juventus è praticamente arrivato il momento di tornare in campo. Infatti, tra meno di 48 ore, i bianconeri affronteranno la Fiorentina. Oggi Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, poiché sono rientrati anche i sudamericani. Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno fatto il loro rientro alla base e hanno svolto un lavoro di scarico. Di questi quattro giocatori solo uno sembra essere candidato ad una maglia ...

CorSport : probabile il ritorno di Sarri in panchina contro la Fiorentina : Maurizio Sarri sta meglio. Sembra essersi ripreso dalla polmonite che lo ha tenuto lontano dalla squadra nelle prime due giornate di campionato. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, ha diretto parzialmente l’allenamento nonostante la pioggia, riparandosi sotto un gazebo. Adesso aumentano le possibilità che sia in panchina già contro la Fiorentina. E’ l’unica cosa che gli interessa, anche perché è stato costretto a rimanerne ...

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

Probabile formazione tipo Fiorentina : Ribery nuova stella dell'attacco di Montella : La Fiorentina ha una nuova stella: Franck Ribery. L'asso francese è infatti approdato in maglia viola dove è pronto a lasciare il segno. Anche se non è più giovanissimo, Ribery ha 36 anni, l'esterno offensivo ex Bayern Monaco è dotato di un incredibile talento e in Serie A può ancora fare la differenza. È arrivato alla corte di Montella a parametro zero, visto che il suo contratto con la squadra tedesca era scaduto nello scorso mese di giugno. ...

Fiorentina - Montella : “Contro il Monza vogliamo ritrovare la vittoria”. La probabile formazione viola : “C’è emozione nel tornare a giocare al Franchi una partita ufficiale. Ci tengo e ci teniamo molto, affrontiamo una squadra pericolosissima e dobbiamo ritrovare la vittoria”. Lo ha detto il tecnico gigliato Vincenzo Montella presentando la sfida fra Fiorentina e Monza, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, in programma domani alle ore 18,15. Nel turno precedente a Benevento “il Monza ha fatto quattro gol su un ...

La probabile formazione della Fiorentina 2019-20 : Pulgar e Boateng tra le novità : La Fiorentina 2019-20 sta prendendo forma in questo mese d'agosto. La formazione viola ha visto arrivare dei volti nuovi proprio negli ultimi giorni e la sensazione è quella che altri ne arriveranno prima del prossimo 2 settembre. E' infatti questa la data nella quale si chiuderà il calciomercato. In panchina il nuovo patron Commisso ha confermato Vincenzo Montella, allenatore che spera di ridare alla Fiorentina la possibilità di lottare per un ...