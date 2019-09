Tom Welling sarà di nuovo Clark Kent nel crossover dell’Arrowerse

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 20 settembre 2019) Tomtornerà nei panni deldi Smallville neldell’Arrowverse in onda a fine anno su The CW. Notizie del giorno. Non c’è due senza tre. Pare che Tompresente nel megadi dicembre e gennaio tra le serie tv dell’Arrowverse, ossia l’universo DC Comics che include Arrow (ancora per poco) Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, The Flash e adesso Batwoman. Tomormai lo conosciamo tutti, ha vestito i panni diper 10 anni nella famosa serie, prima di The WB, poi di The CW, e si aggiunge ad altri due Superman che saranno presenti nel, quello interpretato da Tyler Hoechlin e quello interpretato da Brandon Routh, che ha già vestito i panni di Superman, nel film del 2006. Le trattative per l’ingaggio disono partite in estate, dopo che i produttori hanno deciso di volere più ...

