Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Altri 80hanno lasciato oggi Lampedusa per raggiungere in traghettocosì ancora in 122 nella struttura di contrada Imbriacola su una capienza di 95 persone.

TV7Benevento : Migranti: trasferiti 80 naufraghi a Porto Empedocle, all'hotspot restano in 122... - laleggepertutti : Migranti: trasferiti 80 naufraghi a Porto Empedocle, all'hotspot restano in 122 - - FPaffy : @sumaistu47 @matteorenzi @Merkel A Lampedusa non ci sono problemi, solo allarmi per la propaganda. I migranti arriv… -