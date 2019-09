Bibbiano | per il sindaco obbligo di dimora

Bibbiano - il sindaco Pd Carletti indagato per gli affidi querela Luigi Di Maio : "Diffamazione" : La bomba Bibbiano esplode sotto le poltrone del governo. Andrea Carletti, il sindaco dem del comune nel Reggiano sospeso dalla carica e ai domiciliari perché coinvolto nell'inchiesta degli affidi illeciti, ha presentato querela segnalando 147 fra post sui social e mail dal contenuto ritenuto offensi

Brindisi - sabato 21 settembre manifestazione di solidarietà per le famiglie di Bibbiano : Continua ancora far parlare di sé lo scandalo sugli affidi illeciti di Bibbiano, la cittadina romagnola finita al centro delle cronache nazionali per i numerosi casi di bimbi sottratti illecitamente dalle loro famiglie. Subito dopo la diffusione delle notizie in questione, apparse su tutti i giornali locali e nazionali, in tutto il Paese si sono formati dei movimenti spontanei che continuano a tenere alta l'attenzione su questa brutta vicenda. ...

Salvini : “Mi criticano per la bambina di Bibbiano sul palco di Pontida? Chi se ne frega” : “Ieri a Pontida c’erano le mamme coi bambini di Bibbiano. Mi hanno criticato? Ma chi se ne frega“. Così risponde alla giornalista Simona Arrigoni il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione “Aria pulita”, su 7Gold Tv, a proposito delle polemiche sulla sua decisione di far salire una bambina di Bibbiano sul palco di Pontida. E aggiunge: “Se qualcuno ruba i bambini alle loro mamme e ai loro ...

Bibbiano - tutto quello che c'è da sapere : Costanza Tosi L'inchiesta "Angeli e Demoni" dalle carte della Procura alla questione politica. tutto quello che c'è da sapere sullo scandalo di Bibbiano L'inchiesta coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di "Angeli e Demoni" vede al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D'Enza e del comune di Bibbiano. Secondo quanto scritto nell'ordinanza del tribunale, alcuni degli operatori dei servizi ...

Bibbiano - gip rigetta richiesta arresto per sindaco Carletti e altri 4 : pm si oppone : Avevano chiesto gli arresti domiciliari ma il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta. Adesso i pm della procura di Reggio Emilia si oppongono alla decisione. Cinque indagati dell’inchiesta Angeli e Demoni, fra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, tornano al centro dell’indagine sugli affidi in Val d’Enza con l’accusa di abuso d’ufficio. A riportarlo è la Gazzetta di Reggio. Venerdì 6 settembre davanti al ...

Angeli e Demoni - seconda richiesta d'arresto per il sindaco di Bibbiano : Costanza Tosi Lunedì 16 settembre si svolgerà l’udienza davanti al Riesame di Bologna La Procura di Reggio Emilia non demorde. Per Andrea Carletti sono necessari gli arresti domiciliari. Il pm Valentina Salvi, a capo dell’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi illeciti della Val d’Enza, ha presentato - come riporta la Gazzetta di Reggio - una nuova richiesta di arresto nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Per il ...

Il deputato leghista Di Muro : "Ministro Pd per la famiglia - saranno contenti a Bibbiano" : La segreteria Dem di Imperia annuncia la querela: "Non possono pensare di scrivere qualsiasi nefandezza"

Bibbiano - dipendente del Comune indagato per abusi su un minore : Costanza Tosi Sul diario del piccolo i racconti shok: “Mi ha fatto vedere un film porno sul telefonino e poi mi chiedeva di ripetere quegli atti” Bibbiano come l’inferno dei minori. Il paese della Val d’Enza ancora una volta diventa palcoscenisco di atrocità che hanno come protagonisti i bambini del reggiano. Un uomo è stato indagato per violenza sessuale aggravata su un bimbo di appena 10 anni. I fatti, risalenti al 2018, niente ...