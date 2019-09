Apocalisse in autostrada Si ribalta cisterna | poi le fiamme | 45 morti

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) Tragico incidente in Nigeria dove dopo l’esplosione di un’autosono morte 45 persone. L’incidente è avvenuto sull’che porta al capoluogo Makurdi: il mezzo,tosi, ha iniziato a perdere carburante, cosa che ha attirato le persone nelle vicinanze accorse per raccogliere il liquido. Poco dopo l’esplosione che ha coinvolto anche due pompieri arrivati per prestare soccorso. Siamo in Nigeria settentrionale, nella strada fra Ahumbe e Makurdi, nel Benue.L’esplosione di un’autoavrebbe causato 45, secondo l’ultimo bilancio che ha riportato la Bbc: l’incidente sarebbe stato causato da scintille innescate a seguito del passaggio di un bus avvenuto dopo ilmento del mezzo, un tentativo dell’autista di evitare una buca.+++Tra le vittime molte le persone accorse attorno allanel tentativo di raccogliere la benzina che stava fuoriuscendo, le ...

