Sei musulmana Italiano non affitta appartamento a straniera

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dopo il caso della signora "lombarda" dichiaratamente razzista che aveva fatto retrofont dinanzi all'eventualità di imbastire un contratto di compravendita con una ragazza "meridionale" per una casa a Milano, ecco che ne spunta un altro. Stavolta, l'onda xenofoba ha investito la bellissima città di Perugia che, nelle prossime ore, rischia di finire nell'occhio del ciclone mediatico per l'ennesimo episodio di discriminazione nei confronti di unaLa vicenda è stata raccontata dalla testata giornalistica online Umbriaon e, come non mai in questi giorni, sembrerebbe di strettissima attualità. A farne le spese, a questo giro, pare sia stata una studentessa giordana alla ricerca di una sistemazione nel capoluogo umbro per concludere un brillante percorso di studi accademici già cominciato a Bologna. La ragazza, a cui è stato attribuito il nome fittizio di Susanna per ragioni di ...

umbriaOn : «Sei musulmana, niente casa»: gara di solidarietà per la studentessa giordana che vuole studiare a Perugia - conoscerefede : @pippiosonic @Vittoria0508 @MauroV1968 @GianricoCarof @cettinanicotina Sei italiano, siamo italiani e quindi cerch… - smf_dc : RT @RadioSavana: ?? Genova. Risorsa magrebina musulmana ubriaca pregiudicata, vomita al market, la cassiera gli ha allungato uno straccio… -