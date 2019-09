Scissione Pd | chi sono i 41 parlamentari che entrano a far parte di Italia Viva di Renzi

Bechis - scoop nel giorno della Scissione. "Mi ha chiamato Franceschini per sbaglio". Super affare immobiliare : Un tragico errore. Dario Franceschini alle 15.46 di lunedì telefona per sbaglio a Franco Bechis. "Sono Franceschini, ciao...". Il direttore del Tempo, sorpreso, ricambia il saluto: "Buongiorno Dario...". A quel punto, il ministro dei Beni culturali e influentissimo capo-corrente del Pd si svela: "Se

Renzi non mette a rischio Conte Pd - la Scissione vista dai mercati : Non è certo passato inosservato sui mercati l’addio al Pd di Matteo Renzi e, soprattutto, la Contestuale fuoriuscita di 30 parlamentari circa a seguito fra Senato e Camera. Configurazione che rende l’ex premier decisivo per le votazioni a Palazzo Madama e che rappresenta dunque una golden share Renziana per la stabilità futura del neo governo Segui su affaritaliani.it

Scissione Pd - Renzi lancia il nome del suo nuovo movimento : “Si chiamerà Italia Viva” : Il nome del nuovo progetto politico lanciato da Matteo Renzi sarà "Italia Viva": l'annuncio è stato fatto dallo stesso ex presidente del Consiglio parlando con Bruno Vespa, prima dell'inizio della registrazione della puntata di Porta a Porta. L'ufficializzazione della Scissione dal Pd è arrivata tra ieri sera e questa mattina proprio per bocca dello stesso Renzi.Continua a leggere

Pd : Vaccari - ‘Scissione dolorosa ma per fortuna si tratta solo di pochi dirigenti’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ogni perdita durante una scissione e’ dolorosa e difficile ma al momento si tratta per fortuna di pochi dirigenti Pd in tutta Italia. #scissionepd”. Lo scrive su twitter Stefano Vaccari della segreteria Pd. L'articolo Pd: Vaccari, ‘scissione dolorosa ma per fortuna si tratta solo di pochi dirigenti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Scissione Pd - Beppe Grillo : “Da Renzi minchiata d’impulso come da Salvini - basta narcisismo” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, commenta la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e definisce questa azione, così come quella compiuta da Matteo Salvini aprendo la crisi di governo, una "minchiata d'impulso". Grillo chiede quindi di non "dare seguito a dei narcisismi", con chiaro riferimento a Renzi e Salvini.Continua a leggere

Scissione Pd. Da Lotti a Guerini - da Marcucci alla Morani : chi (per ora) non segue Renzi : Matteo Renzi ha dato il via alla Scissione dal Partito democratico. Ora resta da capire chi e quanti lo seguiranno davvero. Se i suoi fedelissimi, pallottoliere alla mano, sono al lavoro per formare i gruppi autonomi alle Camere, in tanti per il momento hanno deciso di non lasciare il Pd. Strategia o primi segnali di delusione per una accelerazione che non tutti hanno apprezzato? E’ presto per dirlo, ma a decretare il successo o meno ...

Scissione Pd - Salvini replica a Franceschini : “Io come Mussolini? Basta - guadagnati lo stipendio” : Salvini replica a Franceschini, che prevede un trionfo del centrodestra, come risultato delle scissioni nel Pd. Il ministro della Cultura ricorda che furono le divisioni a far vincere il fascismo. Il segretario del Carroccio: "Dice che sono come Mussolini? Ma Basta... Siete al governo? Governate! Guadagnatevi lo stipendio".Continua a leggere

Scissione Pd - Franceschini ammonisce Renzi : “Furono le divisioni a portare al potere Mussolini” : Dario Franceschini ha fortemente criticato la scelta di Matteo Renzi di uscire dal partito. E rievoca l'ombra del Ventennio: "Nel 21-22 il fascismo cresceva sempre più. Popolari socialisti liberali avevano la maggioranza in Parlamento, fecero nascere i governi Bonomi, Facta1, Facta2. La litigiosità e le divisioni li resero deboli sino a farli cadere facendo trionfare Mussolini. La storia dovrebbe insegnare".Continua a leggere

Scissione Renzi - fonti Chigi : “Perplessità su scelta dei tempi. Se fatta prima Conte avrebbe valutato percorribilità governo” : “Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta ieri sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. A tacer del merito dell’iniziativa, infatti, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, ...

Governo : p.Chigi - se Scissione Renzi prima Conte avrebbe valutato percorribilità progetto : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Se la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi fosse stata “portata a compimento prima della nascita del nuovo esecutivo”, il “presidente incaricato Giuseppe Conte avrebbe potuto disporre di un quadro di riferimento più completo per valutare la sostenibilità e la percorribilità del nuovo progetto di Governo che ha presentato al Paese”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo ...

La Scissione di Renzi è una scommessa rischiosa sul futuro dell’Italia : (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse) Alla fine anche Nicola Zingaretti rimane vittima della tattica Renziana: dopo aver costretto il segretario ad accettare il governo Conte Bis e a rinnegare il voto (che lo avrebbe privato del controllo su gran parte dei gruppi parlamentari) l’ex sindaco di Firenze esce dal partito prima del previsto, rendendo del tutto inutile il sacrificio compiuto dal presidente del Lazio appena qualche giorno fa per salvare ...

Franceschini - il messaggio nella chat dei deputati Pd prima della Scissione di Renzi : "Ricordatevelo bene" : "Dario Franceschini mi ha scritto: ora non ti considererà più nessuno. Mi piace da impazzire quando mi danno per morto". Matteo Renzi, nell'intervista a Repubblica in cui annuncia la scissione dal Pd, si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei capi-corrente che in questi anni al vert

Renzi chiama Conte e conferma di voler abbandonare il Pd. La Scissione in 10 punti : Matteo Renzi ha ufficializzato al premier Giuseppe Conte in un colloquio telefonico la sua decisione di abbandonare il Pd per creare gruppi autonomi. L'ex premier democratico, riferiscono fonti parlamentari, ha ribadito al premier che continuerà a sostenere convintamente il governo. Qui dieci domande per capire cosa potrebbe succedere ora. 1) RENZI PUÒ DAVVERO FARE LA scissione? Non solo Renzi può fare la scissione, ma ...