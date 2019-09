Lotta | Mondiali 2019 | il tabellone e gli avversari di Frank Chamizo Possibile semifinale

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Givi Davidovi ai ripescaggi nello stile libero - eliminate tutte le azzurre della femminile : Arriva un solo ripescaggio per l’Italia oggi ai Mondiali di Lotta in corso a Nursultan, in Kazakistan: ad ottenerlo è Givi Davidovi, nei -57 kg dello stile libero, mentre nella femminile vengono eliminate definitivamente Aurora Campagna nei -62 kg, Dalma Caneva nei -68 kg, ed Eleni Pjollaj nei -76 kg. Solo per il primo azzurro dunque ci sarà domani una nuova possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi. Givi Davidovi, dopo aver superato nei ...

Lotta libera - Mondiali Nursultan 2019 : Gigi Davidovi fermato agli ottavi dal favorito turco Atli nei 57 kg - si spera nel ripescaggio : Gigi Davidovi non fa l’impresa ed è costretto ad alzare bandiera bianca contro il turco Suleyman Atli agli ottavi di finale dei 57 kg in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta libera in corso di svolgimento nella capitale kazaka di Nursultan. L’italo-georgiano, vincitore dell’ultimo Yasar Dogu, è stato sconfitto abbastanza nettamente per superiorità tecnica dal n.1 del seeding e favorito principale per il titolo ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Gigi Davidovi va agli ottavi nei 57 kg - stop al primo turno per Aurora Campagna : Rimane solo un azzurro ancora in corsa in questa sesta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento a Nursultan, in Kazakistan. Si tratta di Gigi Davidovi, capace di superare per 3-1 lo spagnolo Levan Metreveli al primo turno dei 57 kg nella Lotta libera accedendo così agli ottavi di finale in cui dovrà vedersela con il favorito turco Suleyman Atli. Battuta d’arresto all’esordio invece per Aurora Campagna, ...

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Dalma Caneva subito sconfitta all’esordio nei 68 kg - ripescaggio quasi impossibile : Seconda sconfitta consecutiva di giornata per gli azzurri impegnati a Nursultan (Kazakistan) nei Campionati del Mondo 2019 di Lotta qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la definitiva eliminazione di Eleni Pjollaj nei ripescaggi dei 76 kg, arriva infatti anche il ko di Dalma Caneva al primo turno dei 68 kg. La genovese classe 1994 si è dovuta arrendere all’esordio pagando dazio contro la nigeriana Blessing Oborududu per ...

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Eleni Pjollaj esce di scena al primo turno dei ripescaggi nei 76 kg : La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta si è aperta con una brutta notizia per i colori azzurri. Eleni Pjollaj è uscita di scena al primo turno dei ripescaggi per il bronzo nei 76 kg venendo nettamente sconfitta dall’ostica kazaka Elmira Syzdykova per superiorità sullo score di 10-0. Per l’aostana classe 1999 sfuma così la possibilità di accedere alla finale per il bronzo e di conseguenza dovrà rincorrere la ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 19 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Si preannuncia una giornata estremamente intensa per i colori azzurri in quel di Nursultan (Kazakistan) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta qualificanti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Quest’oggi infatti saranno impegnati ben quattro rappresentanti della selezione tricolore tra Lotta libera e Lotta femminile. Eleni Pjollaj, dopo essere stata ripescata nei 76 kg femminili, è a due sole vittorie dalla finale per il ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati i primi quattro titoli nella femminile. Nei -53 kg trionfa la nordcoreana Pak Yong Mi : Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle prime quattro categorie di peso della femminile, delle quali due olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i dodici pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -50 kg raggiunge il gradino più alto del podio dopo l’argento ...

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Eleni Pjollaj ai ripescaggi - eliminata Arianna Carieri : Una buona ed una cattiva notizia per le azzurre impegnate nei Mondiali di Lotta femminile in corso a Nursultan, in Kazakistan: accede ai ripescaggi Eleni Pjollaj nei -76 kg, mentre viene eliminata definitivamente Arianna Carieri nei -57 kg. Per la prima dunque c’è una nuova possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi. Eleni Pjollaj, sfortunata nel sorteggio, è uscita nel turno di qualificazione contro la statunitense Adeline Maria Gray, ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Arianna Carieri sconfitta agli ottavi nei 57 kg dalla polacca Wrzesien : Si ferma molto probabilmente agli ottavi di finale il Mondiale di Arianna Carieri, sconfitta per 2-1 dalla polacca Jowita Maria Wrzesien con un pizzico di rammarico al termine di un combattimento oggettivamente alla portata della Lottatrice nostrana. L’azzurra, che aveva esordito nel migliore dei modi nel tabellone iridato dei 57 kg con una bella vittoria contro la portoricana Marie Rodriguez Tirado, adesso è aggrappata al sogno di un ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Elena Pjollaj non può nulla contro la titolata Gray nei 76 kg - si spera nel ripescaggio : Doveva essere una sfida ai limiti dell’impossibile ed infatti il pronostico è stato rispettato in pieno. Elena Pjollaj, seconda azzurra impegnata quest’oggi a Nursultan (Kazakistan) per i Campionati del Mondo 2019 di Lotta, è stata surclassata dalla fenomenale statunitense Adeline Maria Gray nel turno di qualificazione dei 76 kg ed ora può solo sperare in un ripescaggio per rimanere in corsa per uno dei 6 pass olimpici a disposizione ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Arianna Carieri batte la portoricana Rodriguez e va agli ottavi nei 57 kg : Comincia alla grande il cammino di Arianna Carieri nel tabellone dei 57 kg ai Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento a Nursultan, in Kazakistan. La Lottatrice italiana, alla prima partecipazione in carriera ad un Mondiale Senior, ha sconfitto all’esordio nelle qualificazioni la portoricana Marie Rodriguez Tirado per schienamento sul punteggio di 6-0 e si è così qualificata per gli ottavi di finale, in cui se la vedrà ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 18 settembre. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia torna protagonista, dopo un giorno di pausa, ai Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento nella capitale kazaka di Nursultan. Per la selezione tricolore entrano quest’oggi in scena le protagoniste della Lotta femminile con Arianna Carieri ed Eleni Pjollaj impegnate rispettivamente nelle eliminatorie dei 57 e 76 kg. In palio, oltre alle medaglie iridate, ci sono i primi pass olimpici che verranno assegnati ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati gli ultimi tre titoli nella greco-romana. Nei -60 kg abdica il russo Sergey Emelin : Va in archivio la quarta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle ultime tre categorie di peso olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire le dodici medaglie assegnate oggi ed i diciotto pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. nella categoria dei -60 kg abdica il campione uscente, il russo Sergey Emelin, sconfitto ai punti per 10-5 dal ...