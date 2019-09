Le prime ROM custom con Android 10 sbarcano su Redmi Note 7 Pro | Xiaomi Mi A1 e Nexus 5X

Arrivano le prime cinque aree di trasbordo promesse da Ama : Roma – A dieci giorni dalla scadenza dell’ordinanza regionale, Ama fa partire cinque dei sette siti di trasbordo menzionati quest’estate: via Pino Pascali, via Anagnina, via Piolti de Bianchi, via Cesare Lombroso e via Vinci saranno le aree che accoglieranno i rifiuti raccolti per strada per il trasferimento sulle macchine ‘madri’, senza che essi tocchino terra. Settimana prossima saranno poi attivate le aree di via ...

Primo promo di The Sinner 3 con Matt Bomer e Bill Pullman : prime novità sulla messa in onda : L'hype è alle stelle sin da quando è stato annunciato l'arrivo di Matt Bomer ma vedere il Primo promo di The Sinner 3 è sicuramente tutta un'altra cosa. In realtà il video mostra davvero poco ma rilascia dettagli importanti sul prossimo capitolo della serie antologica che vedrà Jessica Biel ancora nei panni di produttore esecutivo e Bill Pullman pronto a rivestire i panni del detective Harry Ambrose. Dopo il mitico caso di Cora Tannetti e ...

Anche per Redmi Note 7 - Lenovo ZUK Z2 Plus - Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 : La community che ruota attorno al colosso di Mountain View si è già messa all'opera e sono diverse le ROM custom basate su Android 10 L'articolo Anche per Redmi Note 7, Lenovo ZUK Z2 Plus, Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Modern Love su prime Video promette emozioni e un grande cast - da Anne Hathaway a Tina Fey (trailer) : Modern Love arriverà su Prime Video il 18 ottobre. La serie antologica targata Amazon Studios porterà sulla piattaforma otto episodi, adattati da alcune fra le più incisive storie d'amore pubblicate sull'omonima rubrica del The New York Times. Modern Love è scritta, diretta e prodotta da John Carney, con la collaborazione di star quali Sharon Horgan, Tom Hall ed Emmy Rossum nei panni di registi. L'aspirazione è esplorare l'amore in tutte le ...

Venezia 76 - ‘Chiara Ferragni – Unposted’ : il grado zero della creatività. Le prime sequenze promettono bene - poi… : Cosa c’è di mai visto e sentito nella vita di Chiara Ferragni da mettere in un documentario? Praticamente un bel nulla. Chiara Ferragni – Unposted è il vero pacco rigorosamente laccato e social di Venezia 76. Va bene che la collocazione è nella sezione Sconfini, ma almeno il limite della spudorata agiografia poteva essere rispettato. Megaspot gratuito sull’impero Ferragni con grafici dei fatturati stile Bloomberg, specchio idolatrante da ...

Rome Beach Volley Finals - oggi le prime gare dei country quota : le sensazioni di Lupo e Nicolai : I due azzurri sono pronti a regalare spettacolo nella splendida cornice del Foro Italico, dove da domani scatteranno ufficialmente le Rome Beach Volley Finals È terminato il conto alla rovescia per le Rome Beach Volley Finals, pronte a dare un assaggio già oggi con le prime gare dei country quota, che daranno gli ultimi tre posti per le qualificazioni in programma nella giornata di domani. Daniele Lupo e Paolo Nicolai torneranno al Foro ...

Roma - le prime parole di Kalinic : “Faremo grandi cose in Italia e in Europa” : “E’ una bella sensazione, perché sono arrivato in un grande club e sono orgoglioso di far parte di questa squadra. E’ un club che ha una storia importante, sono molto felice di essere qui”. Così Nikola Kalinic nella prima intervista da giocatore della Roma. L’attaccante croato, ex Fiorentina e Milan, arriva in prestito dall’Atletico Madrid. “Avendo trascorso due anni a Firenze e uno a Milano ...

Brexit - la Regina Elisabetta rompe il protocollo e esprime “delusione per l’attuale classe politica incapace di governare” : La Regina Elisabetta ha parlato. rompendo il protocollo, sua Maestà, notoriamente fuori dalle questioni politiche, ha deciso di dire la sua, esprimendo privatamente la sua “delusione per l’attuale classe politica e la sua incapacità di governare correttamente”. A rivelarlo il quotidiano britannico The Sunday Times, che cita una fonte molto vicina a Buckingham Palace. Il riferimento è, ovviamente, alla Brexit, e alla crisi che ...

La rassegna stampa di lunedì 12 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve e Icardi - i promessi sposi” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore ...

Mattarella promulga il Decreto Sicurezza Bis ma esprime "rilevanti perplessità" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.Nella lettera ...

La rassegna stampa di giovedì 1 agosto - le prime pagine di calcio : “Contromossa - Inter su Dybala” : La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove ...

Grey's Anatomy 16 - iniziano le riprese e arrivano le prime foto romantiche di Meredith e De Luca : Attenzione l'articolo contiene spoiler sulla stagione 15 di Grey's AnatomyL'estate è periodo di lavoro per gli attori della tv generalista americana. In questi giorni di fine luglio i set iniziano ad aprirsi per nuove e vecchie serie e come novelli "nani", i diversi attori tornano al lavoro sparsi nelle varie città nord-americane tra Canada e Stati Uniti.prosegui la letturaGrey's Anatomy 16, iniziano le riprese e arrivano le prime foto ...

De Rossi - slitta la presentazione con il Boca : le prime parole dell’ex capitano della Roma : “Era quello che mi aspettavo, ho scelto questo club e non sono stupito”. Daniele De Rossi, secondo la stampa argentina, avrebbe confidato ai dirigenti del Boca Juniors di non essere rimasto sorpreso dalla passione e dall’amore che gli hanno dimostrato i suoi nuovi tifosi, nel giorno del suo arrivo a Buenos Aires. L’ex capitano della Roma è stato preso d’assalto dai sostenitori Xeneizes, prima ...