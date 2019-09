Il marito uccide la figlia | ma il paese fa sentire in colpa lei Lo sfogo di una madre

marito romantico la sveglia portandole la colazione a letto - lei lo uccide - credeva fosse un ladro : Un atto gentile si è trasformato in una tragedia negli Stati Uniti d’America a Fort Bragg nel North Carolina. Per la moglie doveva essere una bella e gentile sorpresa quella preparata da Zia Zegule, un soldato 28 enne dell’esercito americano. Il ragazzo aveva preparato tutto per portare la colazione a letto alla moglie che si chiama Tiffany Segule. L’uomo era uscito di mattina presto da casa come ogni giorno per andare ad addestrarsi ...

54enne di origine marocchina accoltella il marito nel sonno - poi tenta di uccidersi : arrestata : Stando alle ultime informazioni riportate, la donna soffriva di depressione. Dopo aver accoltellato il coniuge mentre questi dormiva, ha rivolto l'arma contro se stessa. La 54enne si trova ora detenuta nel carcere di Capanne, in attesa della convalida Federico Garau ? Luoghi: Perugia

Margherita di Savoia - uccide l'ex marito a coltellate : Omicidio in famiglia oggi pomeriggio a Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una donna di 48 anni ha ucciso con una coltellata il suo ex marito nel corso di una lite.È accaduto poco dopo le 13 nell'abitazione della coppia in via Frontino. I due, in fase di separazione, si trovavano in casa quando la lite è scoppiata. Quando la donna ha preso in mano il coltello da cucina, stando ad una prima ricostruzione degli ...

Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...

