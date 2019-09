Gantz gela Bibi | Sarò io il nuovo premier Tu hai perso le elezioni E nel

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il “Re” è costretto a cedere lo “scettro”. E a provare di restare comunque al tavolo governativo. Ormai per Benjamin “” Netanyahu il dopo-voto assomiglia sempre più a una lotta per la sopravvivenza. Chi gli è rimasto fedele racconta ad HuffPost di un uomo che vive il momento più difficile, drammatico della sua interminabile stagione politica: “Sa di giocarsi tutto in queste ore – dice la fonte – ed è a conoscenza della fronda che cresce nel partito, portata avanti danaggi che senza il sostegno disarebbero rimasti dei signor nessuno”.Il Netanyahu che si presenta in pubblico o che rilascia dichiarazioni ai giornali sembra il lontano parente del primo ministro politicamente più longevo nella storia d’Israele, colui che annunciava l’annessione della Valle del ...