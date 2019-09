Diritto allo studio in Costituzione | i principi essenziali negli articoli 33 e 34

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 19 settembre 2019)in: i33 e 34 Gli33 e 34 dellaitaliana sanciscono e tutelano ile pongono igenerali in materia di organizzazione di scuola ed università. Essi sono insomma la base fondamentale da cui le successive leggi in materia di istruzione hanno tratto ispirazione ed orientamento. Vediamora quali sono gli elementi chiave di questie perché sono così significativi. Se ti interessa saperne di più circa quanto guadagna un docente universitario di un Ateneo italiano, clicca qui.: i punti chiave dell’art. 33Nellaè sancito che lo Stato deve avviare e condurre una vera e propria opera di promozione culturale e di formazione scolastica, nei confronti di tutti i cittadini. Nell’art. 33, in particolare, ...

FiorellaMannoia : Povere sorelle nostre. Iran, morta la donna che rivendicava il diritto di entrare allo stadio - Rai News - RaiNews : In #Iran, salvo poche eccezioni, le donne non possono andare allo stadio a vedere il calcio dal 1981 - fattoquotidiano : DIRITTO (?) ALLO STUDIO Sono sempre più gli italiani costretti a chiedere soldi per pagare i corsi: l'anno scorso i… -