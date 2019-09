Conto corrente | cointestatario non è comproprietario dei soldi | la Cassazione riscrive le

Conto corrente : cointestatario non è compropietario. La sentenza : Conto corrente: cointestatario non è compropietario. La sentenza C’è una grande differenza tra cointestazione e contitolarità (o comproprietà), in particolar modo quando si parla di un Conto corrente. Analizzando il caso di un Conto che una donna (poi) deceduta aveva cointestato alle sue due nipoti, la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza (la n. 21963), che di fatto stabiliva come cointestazione e coproprietà non fossero ...

Conto corrente invalidi : prelievi illeciti - come difendere l’intestatario : Conto corrente invalidi: prelievi illeciti, come difendere l’intestatario Il Conto corrente di una persona invalida è stato svuotato indebitamente da una delle tre figlie e per questo motivo è stata denunciata dalle altre due sorelle. È successo nel trevigiano e l’episodio ha fatto molto rumore a livello locale e non solo. come tutelare infatti l’intestatario invalido di un Conto corrente quando qualcuno sottrae soldi a sua insaputa? ...

Conto corrente : phishing in Campania - denunciato un pirata. La truffa : Conto corrente: phishing in Campania, denunciato un pirata. La truffa Il Conto corrente è a rischio di finire vittima delle truffe online e di quei sistemi di phishing atti a rubare i nostri dati sensibili per poi finire nei nostri conti e svuotarli. L’ultimo caso è accaduto in Campania, ma la vittima ha scoperto appena in tempo il raggiro, denunciando immediatamente la cosa e bloccando tutto. Andiamo a scoprire cosa è successo, ricostruendo ...

Conto corrente : addio chiavette da domani. Cosa sono i software token : Conto corrente: addio chiavette da domani. Cosa sono i software token La tecnologia, negli ultimi anni, ha già cambiato molte nostre abitudini. Il 14 settembre è un’altra data importante nel percorso di digitalizzazione del nostro agire quotidiano. È infatti il termine entro il quale, in base ad una specifica direttiva europea, per operare virtualmente nel proprio Conto corrente, in home banking, è necessario l’accesso tramite ...

Conto corrente N26 : cambio modalità di accesso - la direttiva PSD2 : Conto corrente N26: cambio modalità di accesso, la direttiva PSD2 I cambiamenti che hanno coinvolto buona parte delle banche e, soprattutto, dei correntisti riguardano anche i conti online: è il caso del Conto corrente N26, che ha di recente inviato una comunicazione ai suoi clienti spiegando che entro la fine di questa settimana ci sarà un aggiornamento di alcune procedure ai fini dell’applicazione della seconda direttiva Europea sui ...

Evasometro 2019 : Conto corrente - titoli e cassette di sicurezza. I rischi : Evasometro 2019: conto corrente, titoli e cassette di sicurezza. I rischi La lotta contro l’evasione fiscale si avvale di un nuovo strumento denominato Evasometro, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per monitorare e valutare le eventuali irregolarità fiscali non solo da parte di aziende e imprenditori, ma anche da parte di privati cittadini. Grazie a questo strumento l’AdE sta controllando le movimentazioni di diversi ...

Chiavetta token Conto corrente addio dal 14 settembre - il cellulare sarà obbligatorio : Si avvicina ormai a grandi passi la 'rottamazione' della Chiavetta token che permette di accedere e di operare sul proprio conto corrente tramite Internet banking. In ottemperanza alla nuova direttiva europea, infatti, dal 14 settembre del 2019 per accedere al proprio conto corrente, per visualizzare il saldo e per effettuare operazioni dispositive, sarà necessario possedere il telefonino. Payment services directive 2, per ora la rivoluzione è ...

Conto corrente settembre 2019 : costo e offerte online. Quale scegliere : Conto corrente settembre 2019: costo e offerte online. Quale scegliere Chi sta per aprire un Conto corrente a settembre 2019 ha la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni, andando a valutare le offerte online attualmente disponibili, pacchetti a prezzi vantaggiosi che magari includono qualche “regalo” interessante. Aprire un Conto online può essere comunque conveniente sotto molti aspetti, tra cui certamente quello economico visto che ...

Conto corrente bancario e onere della prova delle somme dovute : Cassazione 2.5.2019 n 11543 Nel Conto corrente bancario quando mancano una parte degli estratti Conto, occorre distinguere il caso in cui il correntista è convenuto o attore, nella prima ipotesi l'accertamento dare / avere può attuarsi con ulteriori mezzi di prova idonei a giustificare il saldo maturato all'inizio del periodo (ad esempio le ammissioni del correntista stesso) in mancanza di tali prove la domanda deve essere respinta.Continua a ...

Costi Conto corrente online e tradizionale : si registrano rincari del 32% e 14% : Ogni anno, quando rientrano dalle vacanze, gli italiani a partire dal mese di settembre vengono chiamati a fare i conti con una serie di aumenti sui beni di prima necessità, ma anche sui servizi. In questi ultimi giorni, ad esempio, sono finiti al centro dell'attenzione i conti correnti, i cui rincari sono addirittura a due cifre non solo per quelli tradizionali, ma anche per quelli online che, di solito, permettono di calmierare un po' i Costi. ...

Conto corrente online più caro : quando è aumentato nel 2019 e per chi : Conto corrente online più caro: quando è aumentato nel 2019 e per chi Aumentate in modo sensibile le spese legate alla gestione del Conto corrente negli ultimi 12 mesi; a testimoniarlo un dossier realizzato dal portale Sos Tariffe. Conto corrente: ci costa il 32% in più L’analisi realizzata da Sos Tariffe ha preso in esame i costi che attualmente bisogna sostenere per usufruire delle funzionalità dei conti corrente di 17 diverse banche ...

Conto corrente cointestato : quali sono i pro e i contro per i titolari : Conto corrente cointestato: quali sono i pro e i contro per i titolari Una sentenza della Cassazione fornisce, indirettamente, un’interessante disamina dei vantaggi e degli svantaggi di un Conto cointestato. Conto corrente cointestato: la vicenda esaminata dalla Cassazione Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda tre fratelli che ereditano il Conto di un genitore dopo il decesso di quest’ultimo. Successivamente uno dei tre ...

Conto corrente : prelievi e versamenti oltre 10 mila euro - controlli più severi : Conto corrente: prelievi e versamenti oltre 10 mila euro, controlli più severi I controlli sul Conto corrente si fanno più stretti e ora sia le banche sia le Poste dovranno comunicare alla Banca d’Italia i prelievi e i versamenti pari o superiori a 10 mila euro. Informazioni che poi saranno monitorate dall’Unità di Informazione Finanziaria, che andrà a individuare e segnalare eventuali situazioni anomale. Il monitoraggio ha principalmente ...