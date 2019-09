Stadio Milan e Inter | il sindaco Sala | “San Siro è un monumento ma…”

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo Stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Nuovo Stadio Milano - il consigliere del M5S : “cittadini senza voce in capitolo” : ”Appena dopo aver chiesto trasparenza e celerità nel presentare il master plan proposto da Milan e Inter si scopre che già due dei quattro progetti presentati siano stati scartati. E il tutto senza che il Consiglio Comunale né tantomeno i comitati cittadini potessero dire la loro”. Sono le dichiarazioni di Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare Sport, sulla bocciatura di due ...

L’ad di Milanosesto apre a Inter e Milan : «Area ex Falck pronta per lo Stadio» : «Noi dobbiamo sviluppare il più grande piano urbanistico attuativo d’Europa. E siamo pronti, nel caso ci fosse l’opportunità, ad ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan». Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milanosesto, uno dei maggiori progetti europei di riqualificazione immobiliare e urbanistica che Interessa le aree ex Falck di Sesto San Giovanni, apre le […] L'articolo L’ad di Milanosesto apre a Inter e ...

Milan - l’aumento dei prezzi sostiene i ricavi da Stadio : ricavi da stadio Milan 2019 – Tengono i ricavi da stadio del Milan nella stagione 2018-2019 nonostante il numero minore di partite disputate rispetto a quelle della stagione 2017-2018, che aveva beneficiato degli exploit registrati nei due preliminari estivi di Europa League e della sfida dei sedicesimi di finale contro l’Arsenal. Secondo le stime di […] L'articolo Milan, l’aumento dei prezzi sostiene i ricavi da stadio è ...

Milan - Scaroni guarda a Generali nel progetto Stadio : Torna alla ribalta il tema del nuovo stadio di San Siro. Così è stato anche durante l’ultimo consiglio d’amministrazione del Milan, tenutosi la scorsa settimana. Il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni, ha stabilito come priorità quella di riuscire a definire in tempi relativamente rapidi il progetto per la costruzione del nuovo impianto. Come spiega […] L'articolo Milan, Scaroni guarda a Generali nel progetto stadio è stato ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala chiede chiarezza e trasparenza : Si continua a parlare del nuovo Stadio di Inter e Milan con l’obiettivo che i programmi “siano trasparenti rispetto al processo che vogliono intraprendere”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione dei finalisti del premio “The Best” della Fifa. “So che le squadre stanno selezionando i progetti, credo che a breve punteranno su uno solo, sara’ ...