Pecoraro Scanio | “100 000 cittadini chiedono subito la dichiarazione di emergenza

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – “Siamo molto contenti di essere stati ricevuti dal Capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Francesco D’Uva, e soprattutto per aver riscontrato una disponibilità importante in un movimento che ha una forte coscienza ecologista. La richiesta che poniamo, insieme ad oltre 100.000italiani, è quella di dichiarare l’climatica nel nostro Paese. È un segnale importante lanciato dalla società civile e confidiamo al più presto in una risposta favorevole dai due rami del Parlamento”. Lo dichiara il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso, promotore di #ClimaticaItalia, a margine della consegna delle prime 100.000 firme raccolte, su Change.org, a sostegno della petizione. Da parte sua, il Capogruppo Francesco D’Uva ha ringraziato i promotori dell’iniziativa confermando l’impegno a ...

