Netanyahu: governo stabile e sionista

"Israele ha bisogno di un, forte e. Cercheremo di formare nei prossimi giorni unche veda Israele come uno stato ebraico e non unche si basi sul sostegno di partiti arabi". Benny Gantz, principale sfidante di, ha chiesto un ampiodi unità mentre i risultati lo danno testa a testa con l'avversario. "Agiremo per formare undi ampia unità che esprimerà la volontà del popolo", ha detto, "inizieremo i negoziati e parlerò con tutti".(Di mercoledì 18 settembre 2019)