Moto3 | GP Aragon 2019 | Dalla Porta vuol allungare nel Mondiale | Arbolino e Canet i rivali

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Neanche il tempo di respirare per il Circus del Moto: dopo l’appuntamento a Misano (Italia), è la volta di(Spagna). Il round n. 14 si presenta pieno di insidie: un circuito difficile e tecnico quello che i piloti dovranno affrontare, nel quale tratti veloci e più guidati dovranno essere assecondati e interpretati nel migliore dei modi. Non è certo esagerato affermare che una fetta di titolo iridato sarà in palio sull’asfalto spagnolo. Gli alfieri dellasono pronti a contendersi il meglio possibile per avvicinarsi al traguardo finale. Dove eravamo rimasti? Lorenzo(179 punti), lo spagnolo Aron(157 punti) e Tony(n.157) sono i “Tre dell’Ave Maria” con le credenziali migliori perrsi a casa il successo di “tappa” e mettere fieno in cascina per la graduatoria generale. Avrebbe potuto esserci ...

CRIS79DIEGO12 : RT @dennisfoggia71: Spuntino all'aeroporto prima di partire per #Aragon #DennisFoggia #Moto3 #SkyVR46 #Therocket71 #VR46RidersAcademy #Mo… - CRIS79DIEGO12 : RT @SkyRacingTeam: ?? @Luca_Marini_97 e @nbulega studiano la pista. ?? @dennisfoggia71 e Celestino hanno obiettivi diversi. ?? L'anteprima del… - SkyRacingTeam : ?? @Luca_Marini_97 e @nbulega studiano la pista. ?? @dennisfoggia71 e Celestino hanno obiettivi diversi. ?? L'anteprim… -