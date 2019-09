Modena | 37enne in coma dopo essere stato stuprato | arrestato il suo datore di lavoro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019)e aggredito in maniera talmente violenta da finire infarmacologico,aver subito tre interventi chirurgici. Succede a Mirandola, in provincia di. Vittima unsottoposto a continue vessazioni da parte del suo stessodi, un imbianchino di 39 anni di origine campana. L’uomo èora arredalla squadra mobile della città emiliana con l’accusa di lesioni gravi e violenza sessuale. L’episodio risale allo scorso 3 settembre, ma solo ieri gli agenti hanno chiuso l’indagine, riuscendo ad arrivare all’aguzzino, grazie al racconto dello stesso. La vittima infatti, prima dioperata, aveva scelto di tutelare il suo aggressore, affermando distata aggredita a Ferrara da parte di ignoti. Una volta sveglio, però, il lavoratore ha deciso di confidarsi e raccontare sia l’episodio di inizio mese ...

