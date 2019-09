Death Stranding non sarà davvero divertente fino a quando i giocatori non arriveranno

Death Stranding è stato realizzato in 3 anni da un team di 80 persone : Da quanto abbiamo avuto modo di vedere, Death Stranding è un gioco molto curato sotto diversi aspetti, la cosa è senza dubbio interessante, specialmente considerando che parliamo di un open world.Durante una recente intervista, Kojima ha dichiarato che il gioco è stato sviluppato da un team di 80 persone, che per gli standard attuali è un numero decisamente ridotto. Lo storico sviluppatore ha inoltre parlato della sua rapidità nel sviluppare ...

In Death Stranding ogni oggetto che riceverà pochi "Mi Piace" potrebbe scomparire dal mondo di gioco : Come abbiamo potuto constatare dai vari filmati di gameplay e dalle interviste ad Hideo Kojima, in Death Stranding, la parte multiplayer ha un elemento legato ai social media. Fondamentalmente è possibile utilizzare degli oggetti lasciati dai giocatori e poi valutarli con un "Mi Piace" se sono risultati utili. I loro nomi e la quantità di like sono visibili a tutti i giocatori che sono connessi online nelle vicinanze. Quindi, sarete in grado di ...

Death Stranding avrà dei sequel? Stando a quello che dice Hideo Kojima sembrerebbe di sì : Mancano poco meno di due mesi all'uscita di Death Stranding ed in questo periodo continuano a fioccare senza sosta alcuni dettagli. Come aveva precedentemente dichiarato Kojima, per lui il gioco segna la creazione di un nuovo genere chiamato "Strand Games". Tuttavia, affinché il genere venga esplorato correttamente, potrebbero essere necessari altri capitoli.Parlando con GameSpot, Kojima ha indicato che Death Stranding da solo potrebbe non ...

Death Stranding non sarà un walking simulator - parola di Hideo Kojima : Hideo Kojima afferma che è difficile spiegare cos'è Death Stranding perché è un nuovo genere. Recentemente, attraverso un video di gameplay mostrato durante il Tokyo Game Show, abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche di gioco. Una di queste vede Sam Bridges andare a zonzo consegnando una serie di oggetti in modo da riconnettere il mondo.Sebbene alcuni video abbiano mostrato qualche stralcio di combattimento, il nuovo titolo di ...

Death Stranding trae ispirazione da lettere di guerra e dai rifugi sul monte Fuji : Ormai non è un segreto che, ogni volta che Hideo Kojima parla di Death Stranding tira fuori la parola "connessione". Durante il Tokyo Game Show sono stati mostrati alcuni gameplay che ci hanno permesso di capire alcune meccaniche del gioco. Tuttavia in Death Stranding c'è molto di più e a parlarne durante un'intervista è proprio il suo creatore."Gli strumenti social come ad esempio Twitter non mettono in comunicazione veramente le persone. C'è ...

Il mondo di Death Stranding è il "peggiore che si possa immaginare" : Durante il TGS Death Stranding si è mostrato in un lungo video gameplay che ci ha permesso uno sguardo approfondito al mondo e ad alcune meccaniche di gioco multiplayer.Il filmato ha mostrato come si potrà interagire con altri giocatori. Ad esempio potremo lasciare un segnale della nostra presenza con delle scale che potranno facilitare il passaggio in certe zone ad altri giocatori.Contribuire al viaggio di altri giocatori farà ricevere delle ...

Per Death Stranding Hideo Kojima aveva immaginato una grafica "da PlayStation 6" : Death Stranding è stato recentemente protagonista al TGS 2019 con un nuovo lungo video gameplay e ora Hideo Kojima ha rivelato nuovi interessanti dettagli sull'attesissimo gioco in uscita a novembre.Che questo titolo abbia delle grandissime ambizioni è cosa ben nota, anche il concept alla base è piuttosto complesso e qualcuno potrebbe chiedersi se il progetto sia cambiato da come Kojima lo aveva immaginato all'inizio.Ebbene, per quanto riguarda ...

Death Stranding è una metafora per Trump - l'America e l'Europa : Death Stranding è stato uno dei grandissimi protagonisti del Tokyo Game Show 2019 e con l'8 novembre che si avvicina a grandi passi l'interesse è inevitabilmente alle stelle. Hideo Kojima riuscirà a proporre un gioco diverso e unico in grado di dare davvero vita a un genere completamente nuovo? Per ora l'unica certezza è che ci troveremo di fronte a una produzione caratterizzata da tematiche profonde e ovviamente non sempre esplicite.Proprio di ...

I like che potremo inviare in Death Stranding sono amore incondizionato : In occasione di filmato di ben 50 minuti di gioco di Death Stranding che abbiamo avuto modo di vedere al Tokyo Games Show, il director Hideo Kojima ci ha spiegato come l'innovativo sistema sociale realizzato nel gioco consiste anche nel mandare "like" agli oggetti degli altri giocatori.Non è ancora chiaro cosa possano farci i giocatori con i like ricevuti, ma Kojima stesso a questa domanda a sostanzialmente detto che non ci si potrà fare nulla. ...

Hideo Kojima a tutto Death Stranding tra i paragoni con Metal Gear Solid e la libertà assoluta dei giocatori : Il Tokyo Game Show 2019 ci ha regalato uno sguardo estremamente approfondito al mondo di Death Stranding e la possibilità di comprendere finalmente diversi aspetti dell'esperienza di gioco della nuova opera di Hideo Kojima.I video gameplay mostrati in occasione dell'evento in terra nipponica hanno comunque lasciato i fan con diverse curiosità e diverse domande sulla trama, sul gameplay e sul mondo di gioco dell'esclusiva PS4. Kojima stesso si è ...

Il più grande insegnamento di Death Stranding è la pazienza : dentro e fuori i videogiochi : In occasione del Tokyo Game Show di quest’anno, Hideo Kojima in persona è salito sul palco di Sony PlayStation, deciso a mostrare al pubblico quasi un’ora di gameplay della sua attesissima nuova opera. Una premessa, tuttavia, è risuonata sull’account Twitter dello sviluppatore, o meglio una richiesta: non guardare il video. Lo sviluppatore ha chiesto al suo pubblico che, per amore verso il gioco, si evitasse qualunque tipo di ...

Kojima trolla tutti con Death Stranding : tanto nuovo gameplay dal TGS 2019 : Parlare di Death Stranding non è mai facile. E il motivo è presto detto: si tratta del nuovo videogame firmato da Hideo Kojima, la stessa mente dietro la celebre saga stealth di Metal Gear. Come ha sempre amato fare, anche per il suo ultimo progetto il talentuoso game director giapponese ha messo sul piatto una visione intricata e conturbante del mondo, con uno stile registico impeccabile e trovate di gameplay innovative, e di non facile ...

Death Stranding si mostra in un nuovo imperdibile video gameplay : Come già annunciato in precedenza, Hideo Kojima è salito sul palco della Tokyo Game Show 2019 per presentare un nuovo filmato di gameplay dell'attesissimo Death Stranding. Il video è ancora una volta incentrato sul protagonista Sam Bridges ed approfondisce diversi aspetti del sistema di personalizzazione a disposizione del giocatore.Da quanto visto nel video potremo infatti avere pieno controllo sulla personalizzazione sia degli accessori di Sam ...