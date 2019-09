Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – C’è tempo fino al 21 ottobre per partecipare alper la prima volta triennale per la programmazione e gestione deiindi Roma Capitale. È stato pubblicato oggi sul sito di Teatro di Roma, infatti, ilper l’affidamento in concessione della programmazione e dei servizi connessi ai tre spazi del Teatro Biblioteca Quarticciolo, del Teatro Tor Bella Monaca e del Teatro Villa Pamphilj, della rete deiin. Per la prima volta l’affidamento durerà 36 mesi, a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022. Roma Capitale e Teatro di Roma continuano a sostenere insieme la rete deiin, che comprende anche il Teatro del Lido, rafforzando un rapporto che mette in stretta connessione le sale dello Stabile capitolino – Argentina, India e Torlonia – con i tre spazi teatrali diffusi sul territorio cittadino. Su questa linea si conferma ...

romadailynews : #Campidoglio, al via #bando per i Teatri in Comune: #Roma – C’è tempo fino al 21 ottobre… - iltrenoromalido : Lentamente, ma si riparte. Lunedì riunione fra uffici tecnici del Campidoglio e della Città Metropolitana per discu… - romalidoinfo : RT @iltrenoromalido: Stadio della Roma; ripartono le riunioni -