Ascolti tv | boom per la Champions su Canale 5 e ' La strada di casa 2' non vola

Domenica In - boom di Ascolti : grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

Ascolti Tv 14 settembre 2019 : boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso : Gli Ascolti di sabato 14 settembre: Ali di libertà vince contro Anche se è amore non si vede Quali sono i risultati in termini di Ascolti dei programmi di sabato 14 settembre 2019? Nella parte serale, a trionfare è stato Ali di libertà di Rai 1, registrando il 16.3% di share: è stato seguito con […] L'articolo Ascolti Tv 14 settembre 2019: boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Social Auditel 13 settembre 2019 : Tale e quale show in testa su Twitter con la vincitrice Lidia Schillaci - boom per Propaganda Live : Social Auditel 13 settembre 2019: Tale e quale show il più twittato, ma Zoro supera Conti con l'hashtag ufficiale Lidia Schillaci vincitrice della prima puntata ha imitato Lady ...

Cresce il pubblico della Formula 1 su Sky - boom di Ascolti tra qualifiche e gare : Nella stagione in corso, le gare di F1 in diretta hanno segnato un nuovo record di ascolto: in media, ogni GP è stato seguito da circa 1 milione 376 mila spettatori e 2 milioni 240 mila spettatori unici, con una crescita rispettivamente del 61% e del 67% nelle ultime cinque stagioni (se si considerano, per ciascun Mondiale, le gare disputate tra marzo e agosto). Il record assoluto dal 2013 – anno del ritorno della F1 su Sky – ...

Sportitalia - boom di Ascolti per la maratona mercato : Sportitalia si è aggiudicata la battaglia degli ascolti dell’ultimo giorno di calciomercato, terminato con la chiusura della porta dell’Hotel Sheraton di Milano alle ore 22. L’ultima giornata della sessione estiva del mercato è stata seguita su Sportitalia (disponibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 DTT) da 2.785.981 appassionati. Un dato in netta crescita, che […] L'articolo Sportitalia, boom di ascolti per la maratona mercato è ...