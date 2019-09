Alto Mare 2 su Netflix a novembre | con nuovi personaggi e misteri sul transatlantico

Disertata la gara di appAlto per i lavori nello studio tv - Di Mare e Fialdini costretti a rimandare la partenza : Quando la necessità primaria è risparmiare sulle spese può accadere che anche la Rai veda Disertata una gara di appalto e sia costretta a far slittare di qualche giorno (una settimana?) due programmi nuovi, già annunciati dagli spot affidati uno a Franco Di Mare (“Frontiere”) e l’altro a Francesca Fialdini (il domenicale “A ruota libera”). Ma spese da risparmiare a parte, esiste il forte sospetto che qualcuno abbia un po’ dormito e abbia ...

**Migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in Alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per “motivi sanitari”, come apprende l’Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave di Mediterrenea Saving Humans fuori dalle acque territoriali per eseguire il trasbordo e portare sulla ...

**Migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in Alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per "motivi sanitari", come apprende l'Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo

**Migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in Alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per “motivi sanitari”, come apprende l’Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave di Mediterrenea Saving Humans fuori dalle acque territoriali per eseguire il trasbordo e portare sulla ...

Governo in Alto Mare - Di Maio gela il Pd : “Nostri punti o meglio votare”. I dem insorgono - “sconcerto” Zingaretti : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis tra M5s e Pd, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha ...

Governo in Alto Mare - Di Maio gela il Pd : “Nostri punti o meglio votare” : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis tra M5s e Pd, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha ...

Mar Jonio in Alto mare. E il Pd avvisa Conte : "Ora sbarco immediato" : Valentina Raffa Il Viminale autorizza a scendere solo donne e bimbi. La Ong chiede riparo a Lampedusa La nave Mare Jonio con 106 migranti chiede un porto sicuro all'Italia e attende l'autorizzazione allo sbarco sul limitare delle acque territoriali. «La situazione medica a bordo è critica, occorre procedere con l'evacuazione immediata», dice la ginecologa bresciana Donatella Albini e il Viminale apre ai deboli. «Come sempre fatto in ...

Trattativa in Alto Mare : Zingaretti tiene su “no” a Conte bis. M5s insorge - “unico nome” : Nicola Zingaretti tiene il punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe Conte. La "discontinuita'" che Zingaretti pretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo ...

Napoli in delirio per Can Yaman : assAlto sul lungomare per il popolare attore turco : Tutti pazzi per Can Yaman. Il popolare attore turco celebre per il ruolo di Ferit Aslan nella serie tv ?Bitter Sweet - Ingredienti d'amore? ha fatto tappa a Napoli...

Dorme su materassino - perso in Alto mare : 21.28 Un pisolino al tramonto su un letto gonfiabile acquatico nel mare di Scilla (Calabria) ha avuto risvolti da incubo: un uomo di 28 anni si è adDormentato in relax, ma si è svegliato in mezzo allo Stretto di Messina, in alto mare, a 2 miglia dalla costa, circondato da traghetti e altre imbarcazioni. Il giovane, cullato dalle onde, è stato trascinato dalla corrente. A salvarlo la Guardia costiera. Gli amici, non vedendolo tornare a riva, ...

Italiani crocieristi d'Europa : boom delle nozze in Alto mare : Simonetta Caminiti Con quasi due milioni di passeggeri siamo in vetta alle classifiche. Le tendenze: «sì» a bordo e baristi robot Salire a bordo, prendere il largo e non pensarci più. La crociera è una delle vacanze preferite dai cittadini europei, e il nostro Paese è in testa alla graduatoria. Secondo Eurostat, l'ultimo biennio ha visto un record dei croceristi salpati dai porti europei: nel 2017 il numero dei passeggeri, infatti, ...

Sarah Altobello "cozza sullo scoglio"/ Mare - topless e tacchi a spillo : fan attizzati : Sarah Altobello "cozza", impepata?, per Ferragosto: lo scatto bollente del 15 di agosto, fan ringalluzziti per la posa sexy.

Paura Cagliari - bambina di tre anni finisce in Alto Mare a bordo del materassino : Una bambina di tre anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere finita al largo mentre era a bordo di un materassino gonfiabile. La bimba, però, non era sola: con lei anche un bagnino che aveva tentato – senza successo – di portarla in salvo. L'episodio, che poteva avere un finale ben diverso, è accaduto a Cagliari, al largo della costa di Quartu Sant'Elena, nel Golfo degli Angeli. La bambina, di nazionalità cinese, era a bordo del suo ...