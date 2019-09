Zingaretti a Renzi | Ci dispiace Un errore Ma ora pensiamo agli italiani

SCISSIONE PD/ L'obiettivo del "corsaro" Renzi e le contromosse di Zingaretti : Matteo Renzi lascia il Pd: nessun accordo con Zingaretti, fanno sapere dai dem. Renzi sosterrà il governo. Ma la sua è solo un'operazione di potere

Civici e comitati. Come reagirà Zingaretti alla scissione non scissione di Renzi : Contrordine: la scissione, per la verità invocata più dagli altri che da Matteo Renzi medesimo, non ci sarà. Né in realtà c’è mai stata anche se ogni giorno da più di un mese in qua era quello giusto per giornalisti, commentatori e politici. A dire il vero la parola scissione l’ex presidente del Con

Scissione agita il Pd - Zingaretti : «Un errore dividersi». Franceschini a Renzi : «Fermati» : «Un Pd unito serve alla democrazia italiana e alla stabilità del Governo. Dividersi in questo momento è un gravissimo errore che l'Italia non capirebbe». Nicola...

Gruppi Renzi verso scissione dal Pd/ Nuovo partito nel Governo ma contro Zingaretti : Nuovi Gruppi Renzi in Parlamento, anticipo della scissione dal Pd con Nuovo partito alla Leopolda: le parole dei Renziani e le mosse 'contro' Zingaretti

VISTI DA SINISTRA/ Sottosegretari - le manovre di Renzi per logorare Zingaretti : La partita dei Sottosegretari in casa Pd spiega che cosa accadrà nel partito: le mosse di Renzi e l'apertura di un congresso straordinario

Zingaretti : "Lo scisma renziano sarebbe lacerante" : "Come ha detto Papa Francesco sullo scisma, mi auguro, in piccolo, non avvenga". Questo è l'auspicio di Nicola Zingaretti, che teme la fuoriuscita dei renziani dal Partito Democratico. Il Governo Conte bis è appena nato, ma già si parla di nuove manovre di palazzo. Da giorni, infatti, si vocifera della possibile nascita di gruppi di parlamentari renziani; due gruppi nuovi rispetto al Pd, nei quali potrebbero confluire anche alcuni esponenti ...

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Lo scisma sarebbe lacerante» : Il segretario del Partito democratico: «Con il M5S serve una visione comune». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Zingaretti su Renzi : "Va via dal Pd? La gente non capirebbe il motivo di uno scisma" : “Non ho avuto modo di parlare con Renzi su questo. Leggo tutti i giorni sui giornali queste voci”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Porta a Porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su una possibile uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Suggerisco ai giornalisti - ha aggiunto Zingaretti - di chiedere anche il perchè. Non capisco i motivi che dovrebbero essere alla base di un fatto ...

Zingaretti : “Lo scisma di Renzi sarebbe lacerante” : Roma, 11 set (Adnkronos) – – “Come ha detto Papa Francesco sullo scisma, mi auguro, in piccolo, non avvenga” nei dem. E’ l’auspicio di Nicola Zingaretti che, a Porta a Porta, ha parlato dell’ipotesi di gruppi parlamentari di Renzi. “Leggo tutti i giorni indiscrezioni, suggerisco ai giornalisti di chiedere anche perché, non si capiscono i motivi alla base di un fatto lacerante”. Quanto ...

Zingaretti : «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd. Lavorerò per presidente dem donna» : Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi...

Zingaretti : «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd» : Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi...

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Spero di no - evitiamo lo scisma - non avrebbe senso» : Il segretario del Partito democratico: «Non avrebbe alcuna ragione di essere». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Conte - Di Maio e Zingaretti con Renzi cupido. Spunta un altro murale : Dopo il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Renzi-cupido che fa scoccare l'amore tra Conte, Di Maio e Zingaretti. Tv Boy colpisce ancora. Nuovo murale dello street artist palermitano Salvatore Binentende a piazza Capizucchi sul Conte bis come Aglaia, Eufrosine e Talia, le Tre Grazie immortalate sulla tavola dipinta nel 1503 da Raffaello Sanzio. TvBoy, l’artista di strada che si è fatto largo per le sue performance pittoriche estemporanee, ...

Conte celebra nozze Di Maio-Zingaretti (Renzi è Cupido) : "Gli amori estivi possono durare?" : Torna a colpire, con l'abituale carica ironica, l'autore dell'ormai celebre murale del bacio tra Salvini e Di Maio. La nuova...