Napoli | frana e stop al traffico ai Ponti Rossi | chiusa la strada per Capodichino

Fonte : ilmattino

(Di martedì 17 settembre 2019)a causa di una. Si tratta di via Ulderigo Masoni, che collega la zona deicosteggiando il lato orientale del Bosco di Capodimonte. Il terreno...

cronachecampane : Napoli: frana tra i Ponti Rossi e Capodichino: disagi per la viabilità - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Napoli, frana ai Ponti Rossi: traffico in tilt - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, frana ai Ponti Rossi: traffico in tilt -