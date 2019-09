Libia | Conte | ‘Italia in prima linea per pace | sostegno a Onu’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) (AdnKronos) – ‘Abbiamo pertanto favorito l’adozione della Dichiarazione dell’Alto Rappresentante Federica Mogherini per conto dell’Unione Europea sulal processo politico indello scorso 2 agosto, che ha espressamente richiesto alle parti di far cessare ogni attacco contro operatori umanitari e personale medico, così come contro ospedali e ambulanze”, spiega.Per il premier “è del resto evidente che solo con una piena risoluzione della crisi libica si avrà la garanzia che simili episodi non si ripeteranno e, in prospettiva, si potranno assicurare l’accertamento e la punizione di responsabilità gravissime come quelle per i fatti in questione”.‘è del resto nostro profondo convincimento – osserva ancora– che non esista una soluzione militare alla crisi libica, ma che solo un dialogo ...

TgLa7 : Libia: domani a Roma incontro tra Conte e Sarraj - TV7Benevento : Libia: Conte, 'Italia in prima linea per pace, sostegno a Onu'... - TV7Benevento : Libia: incontro Conte-Serraj domani alle 12... -