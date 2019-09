La bellezza è soggettiva | lo dice l' algoritmo

Fonte : repubblica

(Di martedì 17 settembre 2019) Dal Dipartimento di Fisica della Sapienza un nuovo metodo d’analisi che utilizza gli algoritmi per indagare le proprietà del volto dalle quali dipende la percezione delladel volto

sorridodilou : RT @raincoeur: comunque boh davvero la bellezza è soggettiva ma penso che nel caso di aron piper sia qualcosa di oggettivo visto che il mio… - WONDERVELLIS : @_inmybloodluke è bruttissimo?? tutta questa bellezza non so dove le vedono, ripeto so che è soggettiva ma oggettivamente - WONDERVELLIS : so che la bellezza è soggettiva, ma oggettivamente non è tanto bello! sarò unpopular opinion but ok -