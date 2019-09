Fibre di legno e seta di ragno potrebbero un giorno rimpiazzare la plastica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) L’inquinamento dovuto allasta minacciando il Pianeta. Vietare cotton fioc, bicchieri e piatti inmonouso non basta, bisogna trovare un sostituto ecologico ed ecosostenibile. A questo hanno lavorato i ricercatori finlandesi della Aalto University e del VTT Technical Research Centre of Finland, prendendo ispirazione dalla natura. Hanno creato un nuovo materiale a base biologica ottenuto incollando ledi cellulosa die le proteine ​​dellapresenti nei fili di ragnatela. Il risultato è un materiale solido e resistente, che in futuro potrebbe essere utilizzato come sostituto della, come parte di compositi a base biologica e in applicazioni mediche,chirurgiche, industria tessile e imballaggi. Il professor Markus Linder dell’Università di Aalto, a capo della ricerca, spiega che la natura offre ottimi ingredienti per lo sviluppo ...