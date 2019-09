Europarlamento | via libera a Lagarde presidente Bce No FdI | M5s si astiene FI

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 17 settembre 2019) Christineha avuto oggi a Strasburgo l'approvazione, con voto segreto, da parte della plenaria del Parlamento europeo per essere la prossimadella Bce. Nella votazione della raccomandazione del Parlamento europeo che sostieneper la successione a Mario Draghi dal prossimo primo novembre, hanno votato a favore 394 eurodeputati contro 206 e 49 astenuti. Quello dell'Assemblea di Strasburgo è un parere non vincolante sull'idoneità o meno di un candidato a ricoprire il ruolo didella Bce, mentre la decisione finale spetta dal Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo, che si riunirà il 17 e 18 ottobre a Bruxelles. I 14 eurodeputati del M5s hanno annunciato prima del voto che si sarebbero astenuti."E' un passo avanti positivo per l'equilibrio di genere nei posti di alto livello negli affari economici e monetari", ha detto ildel ...

