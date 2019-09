Damiano Er Faina sfida Sossio Aruta | “Pure le pulci hanno la tosse”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 17 settembre 2019) Temptation Island Vip:Erreplica aEr, inutile negarlo, è stato uno dei concorrenti più discussi di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. La sua partecipazione ha scatenato non poche polemiche, anche da parte di alcuni ex concorrenti dello show. Uno tra tutti?! Il calciatore, durante la messa in onda del programma, ha più volte preso di mira l’influencer sul web e, ora che il percorso di quest’ultimo è terminato, ha replicato alla frecciatina di. So che ha parlato un sacco di gente in mia assenza. Pure lela tosse. I topi ballano quando il gatto non c’è, ma ora il gatto è tornato ha dichiaratoErdi Temptation Island Vip. Ovviamente la replica dinon è tardata ad arrivare sul suo profilo social, prendendo nuovamente in giro il fidanzato di Sharon Macrì. ...

