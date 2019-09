Televisori 4K | i 5 migliori modelli da comprare nel 2019

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) I4k sono al centro di una enorme transizione che cambierà per sempre il loro ruolo al centro del salotto. Se negli ultimi anni abbiamo assistito a un enorme salto in avanti dal punto di vista del design e della risoluzione con l'arrivo di schermi sempre più grandi e in 4K, presto dovremo prepararci a una nuova evoluzione con l'arrivo dei display pieghevoli: LG ce lo ha mostrato all'inizio dell'anno con l'eccezionale LG OLED TV R, il televisore che si arrotola all'interno della sua «custodia» e scompare per lasciare spazio a uno speaker che ti consente di ascoltare la musica. Ma è soprattutto l'8K il grande protagonista del. Il nuovo standard ha fatto il suo debutto nelle lineup di tutte le principali aziende costruttrici e si prepara a un 2020 da protagonista in tutta la fascia alta di mercato: certo, ...

