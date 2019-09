Serena e Pago | lui | “Non capisco cosa vuole fare” | Temptation Island Vip 2

Temptation Island Vip - Serena Enardu torna a casa : ha lasciato Pago? : Serena Enardu è tornata a casa: ha lasciato Pago a Temptation Island Vip? Questa sera, lunedì 16 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip. La concorrente, tra le più discusse, Serena Enardu è tornata a casa: a rivelarlo è stata Elga. La sorella ha pubblicato su Instagram una fotografia che la ritrae insieme all’ex tronista di Uomini e Donne: “Ora non conta più nulla”. E con Pago come è finita? Si ...

Temptation Island Vip 2019 - 2a puntata/ Diretta e nuova coppia : Serena Enardu e il gesto contro Pago : Temptation Island Vip 2019, Diretta 2a puntata: nuova coppia Silvia Tirado e Gabriele Pippo. Serena Enardu vicina al single Alessandro, crisi per Nathaly Caldonazzo e Anna Pettinelli.

Temptation : sei filmati per Pago - Serena vicina al tentatore Alessandro : È ufficialmente iniziata la seconda stagione di Temptation Island Vip e già dalla prima puntata le coppie entrate in crisi sono quattro su sei, ma la prima ad essere posta sotto i riflettori è stata quella formata da Pago e Serena. Dopo poche ore dal momento del saluto per recarsi nei rispettivi villaggi, il cantante è stato subito chiamato nel pinnettu per vedere la fidanzata in lacrime mentre parla della sua relazione con lui, ammettendo di ...

Temptation Island Vip - Serena scatenata : "Sono single". Pago-choc : insulto terrificante : Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island Vip per Serena Enardu e Pago non è iniziato sotto i migliori auspici. Già a pochi minuti dalla separazione, Serena si è sfogata davanti le telecamere raccontando nei minimi particolari i problemi più 'intimi' della coppia. Pago, chiamato subito nel pinne

Temptation Island Vip - Pago in lacrime dopo aver visto i video di Serena Enardu : La prima puntata di Temptation Island Vip, e dunque l’esordio di Alessia Marcuzzi come padrona di casa, è stata piuttosto movimentata. Al punto che si è conclusa con la squalifica di una delle 6 coppie in gioco. Ciro Petrone, l’attore di Gomorra, soffriva troppo la lontananza dalla sua Federica e ha violato il regolamento raggiungendola al villaggio. Un ‘colpo di testa’ che è costato a entrambi l’uscita dal reality. Ma anche per Pago, il ...

Pago in lacrime per Serena Enardu - la Marcuzzi lo consola con un abbraccio : Pago è riuscito a trattenere a stento le lacrime davanti ai video che mostravano Serena Enardu sempre più coinvolta dal single Alessandro. E la Marcuzzi ha tentato di consolarlo con un abbraccio. La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ha puntato l’attenzione sulla coppia composta da Pago e Serena Enardu che, dopo i primi giorni all’interno del resort, sembra essere destinata a vivere un periodo di profonda crisi. Il primo falò del ...

Serena Enardu e Pago - l’attacco di Conversano : “È sempre stata questa” : Giovanni Conversano attacca Serena Enardu di Temptation Island Vip: lo sfogo Una delle partecipanti a Temptation Island Vip 2019 è Serena Enardu che ha deciso di portare il fidanzato Pago per mettere alla prova il loro rapporto nel viaggio dei sentimenti. I due hanno già regalato grandi colpi di scena durante la prima puntata e sui social non sono mancate le critiche. Giovanni Conversano ha attaccato Serena Enardu con una serie di storie sul suo ...

Temptation Island Vip 2 - Pago vede il video di Serena Enardu : 'Sono allibito' : Ieri è stata una giornata importante per la stagione televisiva Mediaset. Oltre a Pomeriggio 5, è iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip, reality show condotto da Alessa Marcuzzi. Ieri sera sono state presentate le coppie e i single che sono sbarcati sull'isola delle tentazioni. Nonostante la trasmissione sia solo alle battute iniziali, sono già stati individuati i protagonisti destinati a far discutere ed a dividere i fan. Tra ...

Temptation Island Vip : Serena stufa di Pago - che reagisce male : Serena Enardu di Temptation Island Vip confessa: “Pago è pesante!” Nella prima puntata di Temptation Island Vip 2019 a far molto discutere gli spettatori a casa è stata sicuramente la coppia composta da Pago e Serena Enardu. Difatti quest’ultima, subito dopo essersi divisa dal fidanzato, è sembrata felice e spensierata come non mai, avvicinandosi pericolosamente a un tentatore. E una volta che l’ex tronista di Uomini e ...

Serena e Pago : il problema è intimo. Lei : “Sono single” - lui : “Demente” : Serena e Pago a Temptation Island Vip: lei spiega i reali problemi di coppia e lui ci soffre Non è iniziata bene l’esperienza a Temptation Island Vip per Serena Enardu e Pago. In particolare, il cantante si ritrova ad ascoltare delle parole che l’hanno profondamente toccato. Lui è il primo fidanzato a vedere dei filmati […] L'articolo Serena e Pago: il problema è intimo. Lei: “Sono single”, lui: ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2019/ Coppie e diretta : Pago in crisi - Serena si sfoga : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, diretta prima puntata: anticipazioni, Coppie e cast. Cosa vedrà Pago su Serena Enardu? "Mi girano le p...", dice in uno sfogo.

Serena e Pago : “Siamo come fratello e sorella” | Temptation Island Vip : Serena e Pago stanno insieme da sei anni e mezzo e la loro coppia è in apparenza molto forte. Partecipano però a Temptation Island Vip 2019 perchè lei ha alcuni dubbi sul loro rapporto. Vorrebbe infatti ricevere degli stimoli dal fidanzato, ma sembra che il suo lui non la capisca. Serena e Pago si sono divisi da poche ore prima che spunti il primo video per il cantante. La distanza metterà a dura prova il legame che hanno creato: lei non è più ...

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni : Serena Enardu e Pago out? Il figlio di Pippo Franco e la fidanzata nuova coppia : Il Vicolodellenews, riportando gli accadimenti dell'ultima registrazione del trono classico di 'Uomini e Donne, ha svelato, anche, alcuni retroscena della nuova edizione di 'Temptation Island Vip', in partenza lunedì 9 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5, con Alessia Marcuzzi. Inaspettatamente, una delle coppie, ovvero quella formata da Serena Enardu e Pago avrebbe lasciato la trasmissione per far posto a due giovani innamorati. Si ...

Serena Enardu e Pago : età - altezza - peso e figli : Serena Enardu deve la sua fama alla partecipazione a Uomini e Donne come tronista, ed alla sua storia d’amore nata in televisione con Giovanni Conversano. Prima di sedersi sulla sedia del tronista Serena Enardu ha avuto una storia molto importante dalla quale è nato il figlio Tommaso. Nel maggio del 2008 la tronista decide di abbandonare il programma non scegliendo nessuno. Poco dopo Giovanni Conversano diventa il nuovo tronista e lei torna in ...