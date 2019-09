Pugni in faccia mentre passeggiava | così Halim ha pestato l' attrice Gloria Cuminetti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si chiamaBen Daoud, ha 34 anni e viene dal Marocco. È sul nostro Paese come irregolare. Camminava per strada, barcollando. Poi, senza motivo ha iniziato a insultare una coppia di coniugi, cheno poco lontani dal centro di Torino. Infine ha preso di mira30enne, e l'ha presa a.È accaduto lo scorso sabato sera. Per l'aggressore solo qualche accertamento clinico e le dimissioni, per la ragazza, invece, una notte in ospedale in osservazione e il naso spaccato, a causa del pugno che l'ha colpita in pieno viso.+++L'aggressore, identificato dai carabinieri, èBen Daoud, 34 anni. L'uomo viene dal Marocco e si trova in Italia come un immigrato irregolare. I militari lo hanno arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Baoud, secondo i primi accertamenti, è risultato anche essere sotto l'effetto di stupefacenti ...

Carmine13051963 : RT @intuslegens: #GloriaCuminetti ha attaccato #Salvini e le leggi che, se approvate prima, l'avrebbero salvata dai pugni in faccia? Sì, lo… - Emidio24005437 : RT @intuslegens: #GloriaCuminetti ha attaccato #Salvini e le leggi che, se approvate prima, l'avrebbero salvata dai pugni in faccia? Sì, lo… - ventoc : RT @intuslegens: #GloriaCuminetti ha attaccato #Salvini e le leggi che, se approvate prima, l'avrebbero salvata dai pugni in faccia? Sì, lo… -