Governo | Di Maio posta foto con squadra M5S | ‘avanti con determinazione e umiltà’

**Governo : Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – E’ in corso, a quanto apprende l’Adnkronos, una riunione tra il capo politico M5S e ministro agli Affari esteri, Luigi Di Maio, e i ministri e sottosegretari del governo Conte due in quota M5S. Si tratta di una prima riunione per fare il punto in vista della nuova esperienza di governo che attende i 5 Stelle.L'articolo **Governo: Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi** sembra ...

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente Governo l'obiettivo era la redistribuzione dei migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped

Conte2 - Scanzi : “Di Maio? Da Floris era entusiasta del Governo come Vittorio Feltri quando va dall’urologo. O ci crede o stia a casa” : “governo Conte bis? Io lo chiamo ‘governo Mazinga’, per via dell’unione tra Di Maio e Zingaretti. Ha migliaia di punti i deboli che rende tutti perplessi, ma è forse l’ultima stazione prima del precipizio chiamato Salvini, Meloni e altre frattaglie residuali di destra. Se, però, fai un governo del genere, con tutte le sue difficoltà, ci devi credere. Altrimenti stai a casa”. E’ il commento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ...

Di Maio : "Salvini disse 'il Governo deve cadere'" : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato uno degli ospiti della prima puntata di DiMartedì su La7 e, incalzato dalle domande del giornalista e conduttore Giovanni Floris, ha fornito qualche retroscena sull'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini, che ora sta facendo di tutto per ribaltare la narrativa e attribuire a M5S e Giuseppe Conte la fine dell'esecutivo gialloverde.Il 7 agosto ho ricevuto un sms da Matteo ...

Governo - Di Maio : “Pd? Ero scettico - poi stupito positivamente. Salvini? E’ finita come quando vieni tamponato e l’altro dà la la colpa a te” : Ospite del primo appuntamento stagionale di Dimartedì (La7), il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio ripercorre le tappe della crisi agostana di Governo e del dissidio con la Lega: “Salvini il 7 agosto mi ha mandato un sms, neppure mi ha telefonato. E ha scritto: ‘Vedi che Giuseppe Conte ti deve dire una cosa’. Fino al giorno prima, aveva detto che il Governo sarebbe andato avanti. Ho richiamato io e mi ha detto che non si ...

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare la ministra. Ma ho risposto che preferivo rimanere sindaca” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare la sindaca e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

Si complica la partita del sottoGoverno. Braccio di ferro Conte-Di Maio sulle deleghe : I numeri in Parlamento sono blindati ma la battaglia è ancora sulle poltrone. Questa volta attorno a quelle del sottogoverno. Il Braccio di ferro si sta consumando su due tavoli e, in entrambi i casi, uno dei due giocatori è Luigi Di Maio, che prova a non farsi schiacciare nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte si è preso la scena a Montecitorio. Dunque, una partita è tra il capo politico e il presidente del ...

Governo - Meloni : “Avete truffato gli italiani - Di Maio può allacciare le scarpe a Scilipoti” : “Non avrete la fiducia di Fratelli d’Italia perché non avrete il nostro rispetto. Mi sarei aspettata un pò meno di spocchia: volgare è imbullonarsi alle poltrona. Faremo una opposizione senza sconti a un Governo di politicanti. In migliaia hanno denunciato lo scempio delle istituzioni”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nella Aula di Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sulla ...

Governo - Le Drian scrive a Di Maio : “Ora relazioni più costruttive tra Italia e Francia” : I rapporti con la Francia sono tra i più importanti dossier sul tavolo di Luigi di Maio alla Farnesina e oggi Jean-Yves Le Drian tende una mano al neo ministro degli Esteri. “In Italia c’è un nuovo Governo che appare più determinato ad avere con la Francia rapporti più positivi – ha detto il capo della diplomazia francese alla radio Europe1 – Ho scritto al mio nuovo collega Di Maio. Dopo quello che è successo, speriamo di ...

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo Governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

Emmanuel Macron - la Francia benedice il Governo M5s-Pd ma scorda Luigi Di Maio : Guarda come gongola Emmanuel Macron. Va da sé, il galleto francese è contentissimo dell'inciucio italiano che ci sta consegnando il governo M5s-Pd: non dovrà più fare i conti con Matteo Salvini, che della battaglia contro Macron e i diktat francesi aveva fatto uno dei suoi temi principali. E il fatt

Conte lucido - Di Maio scaltro... Le pagelle del Governo M5S-Pd : Sono appena partiti. Ma alcuni neo ministri li conosciamo bene per frequentazioni nei vari talk, iniziative e dibattiti pubblici, semplici interviste. Oggi Nando Pagnoncelli scrive che il 51% degli italiani è scettico su questo esecutivo. Azzardiamo le prime analisi con... Segui su affaritaliani.it