Cori per Boiocchi | poi la rissa Esplode la faida tra i capi  della Curva Nord dell’Inter

Casting di Corima per un programma televisivo e di Ouverture Production per uno spettacolo : Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva legata alla casa di produzione Corima. Sono inoltre in corso le selezioni si danzatrici per un importante spettacolo che verrà messo in scena a Roma per la regia di Andrea Ortis. Protagonisti di puntata La nota casa di produzione televisiva Corima cerca tuttora protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva in onda su rete nazionale. In ...

Formula 1 - l’ospedale Pompidou blindato per Schumacher : tutte le misure di sicurezza pretese da Corinna : Registrato con un nome fittizio per evitare la fuga di notizie, la moglie di Schumacher ha pretesto un ingente sistema di sicurezza per difendere la privacy del marito Le telecamere e i cronisti sono appostati davanti all’ospedale Pompidou da ieri, ma entrare per carpire qualche notizia sulle condizioni di Michael Schumacher è pressoché impossibile. LaPresse/PA La moglie Corinna ha infatti predisposto un ingente servizio di ...

Il presidente della Federcalcio francese vieta di fermare le partite per i Cori omofobi : Ha fatto molto discutere quanto la decisione presa dal numero uno del calcio francese Noel Le Graet che ha detto agli arbitri di non interrompere più le partite in caso di espressioni di omofobia da parte dei tifosi. A France Info Le Graet ha spiegato che spera che la sua decisione venga messa in pratica già da questo week end e che fermare le partite per cori e striscioni contro gli omosessuali è stato “un errore”. A fine agosto ...

X Factor 2019 - Sfera Ebbasta dopo Corinaldo : ‘Non sei mai abbastanza forte per affrontare la situazione’ : “Quello che è successo è stata una tragedia che ha segnato tutti e non è una cosa che passa e né cambia le emozioni che provo” a parlare è Sfera Ebbasta il trapper e giudice di X Factor 2019 che alla presentazione della nuova edizione del talent è tornato a parlare della tragedia dell’8 dicembre 2018 quando, prima di un suo dj set, sono morte 6 persone in una discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. “Ritornare a ...

Governo - Conte a Pd e M5s : “Non possiamo perdere tempo in litigi e scontri”. Proteste e Cori da stadio dalle opposizioni : “Elezioni-elezioni” : Brusii, pugni sui banchi e cori da stadio (al grido di “elezioni-elezioni”, “poltrone-poltrone”, “Bibbiano-Bibbiano”) hanno interrotto più volte il premier e ha costretto all’intervento il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato i deputati all’ordine: “Dobbiamo far concludere il presidente del Consiglio. Rispettiamo il luogo in cui siamo. È la democrazia parlamentare”, ...

Nicchi : “Gli arbitri sono gli ultimi a sentire i Cori perché devono seguire il gioco. Mettiamo i razzisti in galera” : Il Corriere dello Sport intervista il presidente dell’Aia Marcello Nicchi sul tema razzismo dopo quanto accaduto a Lukaku a Cagliari. Solo l’ultimo di una serie di episodi razzisti verificatisi nei nostri stadi. “Ci sono procedure che vanno applicate, procedure molto chiare stabilite dalla Figc, come la chiusura di determinati settori e di intere curve. Noi arbitri abbiamo una grande responsabilità nella gestione della gara, ma è utile sgombrare ...

Dieta ciCoria e bietole - perdi 2 kg in pochi giorni : La Dieta cicoria e bietole è uno schema alimentare che consente di perdere circa 2 kg in pochi giorni. Si tratta di un regime molto restrittivo, che mette in primo piano due verdure a dir poco efficaci dal punto di vista della depurazione dell’organismo. Nel caso specifico della cicoria, è bene fare presente anche i benefici riguardanti il contrasto della costipazione. Il merito di questa proprietà è legato alla presenza ...

Cori razzisti - disposti ulteriori accertamenti per Cagliari-Inter : La Lega Serie A ha diramato il comunicato ufficiale relativo al weekend di campionato appena trascorso. Da sottolineare un intervento del Giudice Sportivo in relazione ai Cori razzisti dei quali è stato vittima l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, durante l’incontro con il Cagliari. «Il Giudice sportivo – si legge nella nota –, in relazione alla comunicazione […] L'articolo Cori razzisti, disposti ulteriori accertamenti per ...

Cori razzisti Lukaku - Jadon Sancho : “Questo deve finire. A volte mi chiedo : ‘Perché giochiamo a calcio?” : Dopo i Cori razzisti di Cagliari nei confronti di Romelu Lukaku, anche la stella del Borussia Dortmund Jadon Sancho si schiera con l’attaccante nerazzurro. Questo il suo pensiero. “Questo deve finire. Nessun giocatore vuole giocare a calcio e subire abusi in questo modo. Siamo nel 2019 e invece di andare avanti, torniamo indietro. Perché giochiamo a calcio, la gente sembra pensare che siamo famosi e ignoranti. Ma amiamo il ...

Cagliari-Inter - Cori razzisti contro Lukaku. Calcia il rigore e viene ricoperto da “Buuu” : Ancora un grave episodio di razzismo nel calcio italiano e a Cagliari, in particolare. Durante il calcio di rigore battuto dall’attaccante Romelu Lukaku si sono sentito dei buu provenire dalla curva rossoblu, tanto che l’attaccante belga ha poi esultato rivolgendosi con fare di sfida. Le immagini e l’audio dei cori hanno immediatamente fatto il giro del web, avendo ampio risalto soprattutto sulla stampa inglese. Lukaku era in precedenza un ...

Lazio-Roma - massima allerta per il derby : un migliaio di tifosi laziali a Ponte Milvio - fumogeni e Cori contro i romanisti : Almeno un migliaio di tifosi biancocelesti si sono dati appuntamento a Ponte Milvio, nel cuore della Capitale, in attesa del derby Lazio-Roma che si gioca alle 18. Tra lanci di fumogeni e cori contro i rivali romanisti, si è già nel clima pre-partita, con fischi al passaggio di un blindato della polizia, che presidia in forze tutta l’area intorno allo stadio. L’allerta è massima in tutta la città: circa 1500 agenti delle forze ...

Cori. Somme dalla Provincia per avviare il progetto TARIP e riappropriarsi della bollettazione : La Provincia di Latina ha riconosciuto al Comune di Cori quasi 190 mila euro in risposta al “Bando per il

Nizza-Marsiglia sospesa per striscioni e Cori omofobi : Continua la lotta agli episodi omofobi nel calcio in Francia, dopo la sospensione di Nancy-Le Mans per cori omofobi e la decisione di bandire alcuni vocaboli tra cui il “vaffa”, ieri sera c’è stato un’altro episodio. Nel match tra Nizza e Marsiglia, gara valida per la terza giornata della Ligue 1 francese, alcuni tifosi hanno esposto due striscioni di carattere omofobo e intonato cori dello stesso tenore. Il direttore di ...

Cori e striscioni omofobi - Nizza-Marsiglia sospesa per 10 minuti : Ieri sera è andato in scena il match tra Nizza e Marsiglia, gara valida per la terza giornata della Ligue 1 francese. L’incontro è stato interrotto per una decina di minuti dall’arbitro francese Clément Turpin, dopo che i tifosi di casa hanno esposto due striscioni a carattere omofobo e intonato Cori dello stesso tenore. Dopo […] L'articolo Cori e striscioni omofobi, Nizza-Marsiglia sospesa per 10 minuti è stato realizzato da Calcio ...