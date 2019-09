Madre fa fare una fine orribile al figlio di 20 mesi | il piccolo non la lasciava pranzare

Fonte : baritalianews

(Di domenica 15 settembre 2019) Un dramma incredibile forse dovuto a problemi psichici di una donna di trentacinque anni. La donna che si chiama Latisha Fisher se è resa autrice di un delitto atroce. Ha ucciso ildi 20perché non lain pace in un ristorante. La donna, come racconta il Mirror, si è rinchiusa nel bagno di un ristorante di New York e ha soffocato il bimbo. La donna si era chiusa in bagno provocando una lunga fila destando le attenzioni dei dipendenti del ristorante. I dipendenti del ristorante hanno sfondato la porta del bagno e hanno trovato il bimbo privo di conoscenza. Ilè stato trasportato all’ospedale più vicino dove è morto dopo qualche ora. La, fermata dalla Polizia, non ha ammesso il delitto ha invece detto di aver messo la mano in bocca per farlo addormentare. La donna è stata per ore interrogata dalle forze dell’ordine e alla...

giulya121 : @jungkooks_moles Io domani mi devo svegliare alle 9 per fare i compiti e invece mi sto scrivendo con te , mia madre… - RobertaPasseo : @commanderbadas Oh, sono futura roommate non moglie ?? vai a fare la persona viziata altrove ?? non sono mica tua madre - mendesflckr : sono giorni che non esco di casa se non per guidare un po' con mia madre o, beh, per andare a fare i test per l'uni… -