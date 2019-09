Inter da sola in vetta | prime schermaglie tra Sarri e Conte | “A Firenze troppo caldo”

Inter - Conte vorrebbe esaltare ancora Brozovic : 'preoccupa' la clausola a 60 milioni : L'Inter continua a far bene in campionato e ieri ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo l'Udinese per 1-0, restando a punteggio pieno e volando da sola in testa alla classifica, portandosi a +2 punti sulla Juventus, che ha pareggiato 0-0 sul campo della Fiorentina. La mano del suo allenatore, Antonio Conte, è evidente, anche se adesso ci sarà la 'prova del nove' con l'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga e il derby ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter da sola in vetta - la Juventus pareggia a Firenze. Riscatto Napoli : Tre anticipi molto Interessanti hanno caratterizzato la Serie A di Calcio, giunta alla terza giornata: l’Inter supera di misura l’Udinese e resta a punteggio pieno, staccando la Juventus, fermata sul paria reti inviolate dalla Fiorentina. Ai bianconeri si avvicina il Napoli, vittorioso con la Sampdoria. Inter-UDINESE 1-0 I nerazzurri restano da soli in vetta alla classifica della Serie A, unica squadra a punteggio pieno in attesa del ...

Dopo Oumuamua - un altro misterioso visitatore Interstellare a spasso nel Sistema Solare : Oumuamua, il misterioso visitatore interstellare scoperto nell’ottobre 2017, potrebbe non essere l’unico ad aver attraversato il Sistema Solare. Di recente – riporta Global Science – è stato individuato un secondo oggetto a spasso nel nostro Sistema planetario che si pensa possa provenire da molto lontano. L’oggetto celeste, chiamato C/2019 Q4 ha un’orbita fortemente iperbolica e sembra provenire dalla direzione del piano galattico ...

Misterioso oggetto Interstellare forse entrato nel Sistema solare : si sta avvicinando : Grazie al suo telescopio l'astronomo dilettante Gennady Borisov ha scoperto un Misterioso oggetto a circa tre Unita Astronomiche di distanza dal Sole. In base alle prime misurazioni si tratterebbe di un oggetto interstellare, proveniente dalla direzione della costellazione di Cassiopea. Si tratterebbe del secondo di questo tipo mai rilevato, dopo il "sigaro spaziale" Oumuamua intercettato nel 2017.Continua a leggere

Crisi di governo - la sintesi è fallita. C?è una sola strada - l?Interesse del Paese - di Virman Cusenza : Sarebbe ingiusto liquidare il vero volto del governo appena caduto, concentrandosi solo sui dioscuri sconfitti. Ieri nell?aula del Senato è uscito di scena un protagonista sottovalutato....

Crisi di governo - la sintesi è fallita. C?è una sola strada - l?Interesse del Paese - di Virman Cusenza : Sarebbe ingiusto liquidare il vero volto del governo appena caduto, concentrandosi solo sui dioscuri sconfitti. Ieri nell?aula del Senato è uscito di scena un protagonista sottovalutato....

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

Maltempo : Interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano : La linea ferroviaria internazionale Domodossola-Milano è interrotta per la presenza di alcuni rami sui binari, nel tratto tra le stazioni di Stresa e Verbania, dove questa mattina si sono abbattuti violenti nubifragi. Ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. L'articolo Maltempo: interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Giornata Internazionale dei giovani : 1 - 8 miliardi tra 10 e 24 anni - sempre più isolati : Ricorre oggi, 12 agosto, la Giornata internazionale dei giovani: si contano 1,8 miliardi di persone tre i 10 e i 24 anni, ma l’instabilità politica, la crisi del mercato del lavoro e la loro scarsa partecipazione politica e civile ne fanno una generazione sempre più isolata. In occasione della Giornata internazionale la direttrice dell’UNESCO, Audrey Azoulay, ha sottolineato come l’istruzione non possa essere ridotta ...

Spazio - vento solare : catturato il primo shock Interplanetario : La nostra stella, si sa, è un oggetto piuttosto turbolento. Come tutti gli altri astri di dimensioni simili, il Sole ospita continue esplosioni sulla sua superficie, ed emette potenti folate di vento solare. L’impatto di questi fenomeni arriva fino al nostro pianeta. Se non ci fosse il campo magnetico terrestre a proteggerci, il flusso di particelle cariche proveniente dalla nostra stella costituirebbe un bombardamento letale. Per comprendere ...

Kate costretta a Interrompere la vacanza - mentre Meghan è sempre più sola : Kate Middleton e William sono stati costretti a tornare prima dalle vacanze, mentre Meghan Markle, secondo i royal watchers, combatte con la solitudine. Non sono tempi facili per i reali, costretti a fare i conti con problemi e gossip. La duchessa di Sussex ha da poco compiuto 38 anni, festeggiando il suo primo compleanno da mamma di Archie, ma la situazione a corte per lei è tutt’altro che semplice. Meghan è sempre più isolata e, ...

Airbus realizza il satellite SMILE dell’ESA : studierà l’Interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre : Airbus è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la realizzazione del componente europeo del satellite SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer). SMILE sarà la prima missione satellitare congiunta dell’ESA e dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) dopo il successo della missione Double Star/Tan Ce, che si è svolta tra il 2003 e il 2008. L’obiettivo di SMILE è quello di studiare e ...

Una sola amica alla festa del bimbo autistico. La mamma scrive su Fb e arriva un'Intera squadra di football : Una festa per celebrare il suo nono compleanno insieme ai suoi amichetti. Era questo il sogno di Christian, bambino americano dell’Idaho affetto da autismo la cui mamma ha provveduto ad invitare tutti i compagni di classe del figlio, ricevendo però una sola risposta. A riportare la storia, che ha poi avuto un sorprendente lieto fine, è la CNN.Il piccolo Christian frequenta la Hillsdale Elementary di Meridian, ...