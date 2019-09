Franchi stregato per la Juve che perde punti e pedine importanti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Ieri pomeriggio alè andata in scena Fiorentina-ntus, sfida che ha visto in campo la brutta copia della squadra di Sarri, alla sua prima panchina da inizio campionato. Solitamente i bianconeri intimoriscono gli avversari con inizi scoppiettanti, stavolta invece gli errori di Szczesny prima e quello di De Ligt in seguito per poco non si sono trasformati in autogol. L’inconsistenza del gruppo è sottolineata dal numero di corner subiti che si attesta a dieci senza nessuno all’attivo. Quest’ultimo dato nella storia dellantus è difficile trovarlo. I motivi del pareggio L’estraniamento della Vecchia Signora può essere l’espressione del cambiamento in atto che come tutte le rivoluzioni ha percorsi poco prevedibili e lineari. In coda al match, Maurizio Sarri ha dato la colpa al caldo, all’erba del campo, agli impegni con le Nazionali, ma in vista della trasferta al Wanda ...

