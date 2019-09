Famiglia di cinghiali devasta le aiuole del centro di Ventimiglia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Cinquesono risaliti dal fiume Roya ed hannoto diversedeldi, alla ricerca di cibo. Il sindaco ora lancia un appello ai cacciatori: "Liberate i vostri cani", nella speranza che scappino verso la montagna Carmelo è ormai diventato la mascotte di, in provincia di Imperia. Lui è un giovane cinghiale, che vive assieme alla propriasul greto del fiume Roya. In queste settimane di pacifica convivenza gli abitanti del quartiere hanno addomesticato lui e i suoi fratelli, che spesso, a notte fonda, si aggirano per strada alla ricerca di cibo e un po’ di compagnia. La situazione, tuttavia, rischia di precipitare. Dopo un vano tentativo da parte delle guardie regionali di catturarli - fallito perché i cinque esemplari non si sono presentati, malgrado siano state piazzate gabbie ed esche di cibo un po’ ...

