Salvini | Savoini | Sherlock Holmes e il fatto curioso del cane durante la notte

Matteo Salvini - l'audio di Savoini al Metropol "legittimo e fonte di prova". Procura - la bomba Russiagate : l'audio acquisito all'hotel Metropol di Mosca e sequestrato dagli inquirenti ai fini delle indagini è "legittimo ed è una fonte di prova". I pm di Milano, nel corso dell'udienza davanti ai giudici del tribunale del Riesame, si sono così espressi sulla legittimità del sequestro compiuto, lo scorso lu

Dai telefoni di Savoini nessun contatto con Salvini : Sarebbero invece emersi contatti preparatori all'incontro al Metropol di Mosca tra il presidente dell'associazione LombardiaRussia e gli altri due italiani coinvolti

Caso Russia-Lega : dai telefoni di Savoini nessun contatto con Salvini : Dall’analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e dall’esame dei tabulati telefonici non risulterebbero contatti, né via chat né via mail o telefonici, fra il presidente dell’associazione LombardiaRussia e il segretario della Lega Matteo Salvini. È quanto si apprende in ambienti giudiziari. Sarebbero emersi invece contatti preparatori all’incontro ...

Fondi Lega - le chat inaccessibili di Savoini. Nessun contatto con Salvini : Un sistema di comunicazione via chat rimasto inaccessibile, che potrebbe celare conversazioni imbarazzanti per Gianluca Savoini, l’ex portavoce di Matteo Salvini, accusato di aver fatto da tramite per far arrivare alla Lega un finanziamento illecito da 65 milioni di euro dalla Russia di Vladimir Putin. L’analisi dei sui due telefoni cellulari (uno dei quali acquistato di recente), infatti, non ha restituito contatti con il leader del Carroccio: ...

Fondi russi - no contatti Savoini-Salvini : 17.46 Dall'analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e da quella dei tabulati telefonici,non risulterebbero contatti tra il presidente dell' associazione Lombardia-russia e il segretario della Lega Salvini. E' quanto trapela da ambienti giudiziari. Sarebbero invece emersi contatti preparatori dell'incontro all'Hotel Metropol di Mosca,almeno dall'estate dello scorso anno, tra Savoini,gli altri ...

Marocco - Salvini al Fatto : “150mila euro a Savoini? Se è vero mai su mio mandato - né per Lega”. Poi i ‘non ricordo’ sul lobbista Khabbachi : Nel giorno dell’approvazione in Senato del decreto Sicurezza bis aveva preferito evadere le domande, tra battute sarcastiche e riferimenti a ‘moto d’acqua’ e ‘gelati‘. Al Viminale, nel giorno dell’incontro con le parti sociali, Salvini comincia a fornire qualche risposta sul caso Marocco, sul quale da giorni il leader del Carroccio restava in silenzio. Ovvero, in merito all’inchiesta svelata dal ...

Salvini : “Savoini? Non ho mai mentito - ho detto che non era in aereo con me”. E attacca M5s : “Se resta tutto fermo - meglio parola a italiani” : “Fondi russi alla Lega? Non ho mentito, ho solo detto che Savoini non era in aereo con me. Ma lo conosco e ci lavoro da 20 anni. Io a malapena mi ricordo cosa ho fatto la settimana scorsa, anche perché ho una vita abbastanza densa”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate” (Radio24), il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde alla domanda di un radioascoltatore ...

Viaggio della Lega in Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comprato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al Viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un Viaggio dopo ...

Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comprato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un viaggio dopo ...

Con i 150mila euro che secondo alcune rivelazioni Gianluca Savoini avrebbe ricevuto dopo un viaggio in Marocco "ho comprato i gelati per mio figlio che è poi è andato sulla moto d'acqua". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, risponde alla domanda di un giornalista.

"Visto che il ministro è in vena di risposte, potrebbe rispondere anche al giornalista di Report che gli ha chiesto perché ha mentito su Savoini. Forza Capitano coraggioso dicci la verità una volta tanto". Così su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani.

“Perché ha mentito su Savoini?”. Salvini e gli insulti al solo giornalista che gli fa domande : “Ministro, perché ha mentito su Savoini a Mosca?”. “Siamo al 3 agosto amico mio, altre domande?”. “Perché ha mentito spudoratamente?”. “Lei è un maleducato“. La scena avviene la sera del 3 agosto durante la festa della Lega a Cervia. Davanti ad altre decine di giornalisti che si accalcano, il ministro dell’Interno Matteo Salvini preferisce non fornire spiegazioni al collega di Report Giorgio ...

Di Battista attacca Salvini : “Riferisca su Arata e Savoini - venga con moto d’acqua” : Nuovo scontro tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini. L'ex deputato M5s attacca la Lega e il ministro dell'Interno risponde: "Gli insulti del vacanziero più pagato del mondo non mi interessano". Di Battista replica, di nuovo, chiedendo al leader della Lega di riferire in Parlamento su Savoini e Arata: "A riferire in Parlamento e in commissione Antimafia ci vada come preferisce, auto blu, aereo blu o moto d’acqua blu".\\Tra Alessandro Di ...