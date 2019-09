LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Cassandro incappa nel suo primo errore | ma

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27 Gli ultimi gruppi senior impegnati nella quarta serie dovrebbero finire di sparare in cinque minuti circa, da quel momento in poi – e una volta arrivati anche i loro esiti – sarà possibile stabilire la classifica, prima dell’inizio della quinta e decisiva serie. 12.23 Regale invece il 25/25 di Filippelli, che lo porta a 98/100; proiettato ora in settima posizione. 12.21 Sporca la sua media Tammaro, arriva il24/25 dopo “tre giri pieni” per l’azzurro, che si trova in questo momento a quota 99/100. 12.13 Il francese Delaunay mette nel suo report personale un 24/25. Per il transalpino, il tutto si traduce in 98/100. 12.03 Eccellente in tanto il ruolino del greco Mavrommatis: l’ellenico sale a quota 99/100. 12.00 A breve conosceremo il risultato di Tammaro: chissà ...

