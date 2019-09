Genoa chiamato alla prova di maturità | contro l’Atalanta per continuare a stupire

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) “L’Atalanta? E’ una squadra forte, questo confronto ci dara’ la misura di quello che siamo”.Sono le dichiarazioni del tecnico del, Aurelio Andreazzolivigilia della sfida (ore 12,30)l’Atalata. “Arriviamo vogliosi di dimostrare se quanto abbiamo fatto possiamo migliorarlo. L’analisi della gara con la Fiorentina ci ha detto che possiamo migliorare molto”. Sulla condizione dei calciatori rientrati dalle Nazionali: “Stanno bene, hanno recuperato”, dice riferendosi agli ultimi tornati, Romero e Kouame’, ma vale anche per gli altri. Ilal completo: “Non vedo nessuna necessita’ di fare turn over, purtroppo non abbiamo il problema delle Coppe, anche se in futuro speriamo di poterlo avere”. Sui tifosi. “Non pensavo si arrivasse a tanto entusiasmo”.L'articolo...

