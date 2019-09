Antonella Clerici a Verissimo | «La Tv | che mi è stata tolta in maniera ingiusta»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 14 settembre 2019)«Mi manca un po’ la tv perché mi èin, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti». A parlare, dopo la pausa estiva, è, ospite per la prima volta di, che inaugura la sua nuova edizione sabato 14 settembre su Canale 5. La conduttrice, che è rimasta senza programmi nella nuova stagione tv fatta eccezione per Lo Zecchino d’Oro, non nasconde un certo rammarico per essere considerata dalla sua azienda, quella a cui ha dato tutta sé stessa, ...

Notiziedi_it : ANTONELLA CLERICI a Verissimo: “Mi manca la TV perchè mi è stata tolta ingiustamente” - AndreMongeRosso : RT @tvblogit: Antonella Clerici: 'In Rai fino a giugno. Penso ad un progetto che sia giusto per me e andrò dove lo potrò fare' https://t.co… - krystaIvarquez : RT @solelusyfir: è la nuova rubrica di cucina ispirata ad antonella clerici -