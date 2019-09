Nato senza tibia | riuscito l’intervento sul piccolo Giovanni | “Piega il ginocchio

È torNato il De Laurentiis che ci piace - senza rese culturali al papponismo : Ci eravamo preoccupati Ci eravamo preoccupati. E non poco, a dire il vero. La campagna abbonamenti del Napoli ci aveva allarmati. Per svariati motivi. Su tutti, per il lunare obiettivo di raggiungere quota quarantamila. Soltanto un extraterrestre che si era abbeverato alla fonte dei luoghi comuni sul tifo di Napoli, avrebbe potuto immaginare di sottoscrivere quarantamila abbonamenti. Ce n’è anche un altro, di motivo. In sé, la decisione di ...

MotoGp - sospiro di sollievo per Dovizioso : “sono fortuNato ad essere a Misano senza problemi fisici” : Il pilota della Ducati non vede l’ora di scendere in pista a Misano, per dimenticare definitivamente l’incidente di Silverstone Il Gp di Silverstone da dimenticare, mettendosi alle spalle la terribile caduta al via che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Andrea Dovizioso, dopo qualche giorno di convalescenza, è tornato a concentrarsi sul prossimo appuntamento di Misano, dove sogna di ottenere un grande ...

Alicante - senzatetto cerca cibo nella spazzatura e fa una scoperta choc : c’è un neoNato morto : La polizia sospetta che il corpo del bambino è stato gettato nei rifiuti poche ore prima. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato quando è stato rinvenuto. Purtroppo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Ora si cerca la madre.Continua a leggere

L’uomo del giorno - Silvio Baldini : un alleNatore senza stipendio - indimenticabile il calcio a Di Carlo : Silvio Baldini è sempre stato un personaggio sui generis. Un allenatore anarchico. Il tecnico di Massa compie oggi 61 anni. Inizia la sua carriera nelle categorie inferiori con le esperienze sulle panchine di Viareggio, Massese, Siena, Carrarese, Chievo e Brescia. I primi successi arrivano con l’Empoli condotto in Serie A nel 2002. Poi allenerà Palermo, Parma, Lecce, Catania e Vicenza, prima dell’attuale esperienza alla ...

Governo - la replica di Conte in SeNato : “Da Lega voltafaccia senza dignità”. L’intervento integrale : “Evocate spesso il concetto di dignità, ma la dignità per quel che riguarda il ruolo di presidente del Consiglio non può essere riconosciuto o meno a seconda che sia al vostro fianco o meno al Governo. Ero l’alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato. La dignità mi può venire dal difendere con onore e massimo impegno gli interessi degli italiani e non da altro. Poi con calma spiegherete al Paese cosa c’è ...

Morgan senzatetto a Milano dopo lo sfratto : "Vivo a ChiNatowin in uno sgabuzzino tra gli insetti" : Morgan, durante la trasmissione I lunatici di Radio 2, parla della sua nuova vita da senzatetto. Mesi fa infatti è stato sfrattato, e ora non se la passa benissimo. "La mia casa era un’installazione. La mia casa è stata svenduta a 200mila euro quando ha come valore di mercato 700mila euro. È stata c

Conte bis - alle 18 fiducia in SeNato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza poltrone - ma a testa alta. No a legge elettorale-inciucio» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Palermo : allarme Slc su ippodromo - 'lavoratori senza reddito e impianto abbandoNato' (2) : (AdnKronos) - "All'amministrazione comunale, e al sindaco in prima persona, chiediamo tempi certi - continua Rosso - Basta con questo rimando a tempi oscuri e imprecisi. Il teatro Massimo è stato chiuso per 25 anni. Non vorremmo si ripresentassero di nuovo i fantasmi che la città ha già conosciuto,

Palermo : allarme Slc su ippodromo - ‘lavoratori senza reddito e impianto abbandoNato’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Lavoratori senza reddito e impianto in stato di abbandono. A lanciare l’allarme sulla situazione dell’ippodromo di Palermo è Slc Cgil che, dopo il fallimento del bando di affidamento ai privati, esprime preoccupazione per il futuro dell’ippodromo e chiede un incontro all’amministrazione comunale. “Sappiamo che il Comune sta lavorando a un secondo bando sul cui merito non ...

Bentivoglio : io escluso - riunione senza coordiNatori : Roma – “Abbiamo appreso da una nota stampa a firma del coordinatore romano, di una riunione tenutasi la scorsa settimana con i coordinatori municipali di Fi di Roma per aprire e rilanciare il partito. Peccato, pero’, che questo spirito di inclusione sembra fermo sulla carta, visto che personalmente, in quanto coordinatore del Municipio III, non sono stato convocato all’incontro”. Lo dichiara Marco Bentivoglio, ...