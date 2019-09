Lucia | scampata alla furia dell’ex | ma lui ora è libero | “È come avere un cancro | in

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) L'ex, Mauro Fabbri, ha prima provato ad ucciderla e poi, dal carcere dell'Arginone, nel Ferrarese, ha anche pagato un sicario per completare "il lavoro". Lei è viva per miracolo, costantemente sotto il controllo delle forze dell'ordine e adesso ha paura: "Mi sentose fossi io ad aver commesso un reato”.

fiko_tm : ???? Lucia è scampata alla furia del suo ex, ma lui ora è libero. Mauro Fabbri ha prima provato ad ucciderla e poi, d… - zazoomnews : Lucia è scampata alla furia del suo ex ma lui ora è libero: Ho perso il futuro è come avere un cancro - #Lucia… - StellaC39664453 : 'Mi sento come se fossi io ad aver commesso un reato'. Quanto la capisco.. -