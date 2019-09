Genova | ruba telefono e aggredisce coppia di giovani | preso magrebino

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero, un pregiudicato, aveva chiesto in prestito il cellulare della vittima per effettuare una telefonata, prima di darsi alla fuga con il bottino. Rincorso, haa pugni, calci e morsi il giovane e la sua compagna Hato uncellulare ingannando il proprietario poi, dopo esser stato rincorso da quest'ultimo per le vie del centro di, ha aggredito sia lui che la fidanzata. Il responsabile, un marocchino di 24 anni, ha agito con la collaborazione di un complice durante la notte tra mercoledì e giovedì. Sono all'incirca le 3:30, quando i due si avvicinano all'obiettivo, un giovane filippino che in quel momento si trovava in via Balbo insieme alla propria compagna. Il 24enne ha chiesto alla vittima designata di poter utilizzare il suocellulare per effettuare una chiamata ma, una volta in possesso dell'apparecchio ...

