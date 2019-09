Chi era Nicola Chiaromonte | l’intellettuale perfetto per i rossogialli

Le Regole del Delitto Perfetto - Chi non sopravviverà all'ultima stagione? (video) : Attenzione Spoiler sulla quinta stagione di How To Get Away With MurderDopo 5 anni di morti, omicidi, colpi di scena, drammi, amori, salvataggi e misteri, dal 26 settembre negli Stati Uniti su ABC (e nel 2020 su Fox in Italia) arriverà la sesta e ultima stagione di How To Get Away With Murder meglio conosciuta da noi come Le Regole del Delitto Perfetto. Riusciranno a farla franca dopo un omicidio, a realizzare il Delitto Perfetto i protagonisti ...