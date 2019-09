Andria | 28enne accoltellato a morte per una mancata precedenza Le forze dell’ordine

Accoltellato per mancata precedenza ad Andria : 28enne ucciso davanti a moglie e figlio in auto : Accoltellato per una mancata precedenza ad una rotatoria mentre era in auto con moglie e figlio di 5 anni. È questa la tragedia che ha coinvolto Giovanni Di Vito, il 28enne ucciso ieri ad Andria, in Puglia, durante un diverbio con un altro automobilista: Accoltellato al torace mentre la consorte e il piccolo assistevano inermi alla scena.Il 28enne è morto subito dopo e, nelle scorse ore, è stato identificato e ...