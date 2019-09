Volley | Europei 2019 Italia-Portogallo | Blengini | “Sono soddisfatto | bravi quando ci

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’ha sconfitto ilnel match d’esordio deglidimaschile, gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 senza particolari patemi d’animo e hanno così conquistato il primo successo in questa rassegna continentale anche se contro un avversario modesto. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Feder. CHICCO, al di là dell’avversario: in queste gare bisogna spingere, abbiamo giocato una buona pallavolo per buona parte del match anche se poi abbiamo iniziato l’ultimo set con un po’ di disattenzioni individuali. In alcune situazioni del terzo set loro ci hanno messo in difficoltà non avendo nulla da perdere. In quei casi però bisogna esserea rimanere concentrati e noi lo abbiamo fatto. Siamo statiin quei frangenti”. MATTEO PIANO: “Dobbiamo ...

RaiSport : Al via gli #Europei maschili di #volley Subito in campo l'#Italia contro il Portogallo Il programma di oggi:… - Raiofficialnews : Settembre si conferma il mese del grande volley: Campionato europeo di pallavolo maschile 2019. #EuroVolleyM è sull… - DAZN_IT : Al via gli Europei di volley maschile ?? Un augurio alla Nazionale da chi di azzurro se ne intende ???? Portogallo ?? I… -